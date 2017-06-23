Bakanlık Pakistan'daki terör saldırısını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerinde, bugün Kuetta'da meydana gelen saldırıdan sonra düzenlenen başka bir terör eylemi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız dönemde Kuetta'da ve Paraçinar'da gerçekleştirilen bu saldırılar terörün insanlık dışı yüzünü göstermektedir. Ülkede barış ve istikrarı bozmayı hedefleyen bu saldırılar karşısında Pakistan halkı ve Hükümetiyle dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan /İHA)