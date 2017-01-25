Bakanlık Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Dayah Hotel'e yönelik olarak düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Dayah Hotel'e yönelik olarak düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da Dayah Hotel'e yönelik olarak bugün (25 Ocak) düzenlenen saldırıda 10'un üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Somali Federal Parlamentosu seçimlerinin tamamlandığı bir süreçte gerçekleşen söz konusu saldırının ülkenin istikrara kavuşma sürecini baltalamayı hedeflediği düşünülmektedir. Bu ve benzeri menfur terör saldırılarının, Somali'nin bu yöndeki ilerleyişini durduramayacağına inanıyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Somali'nin barış ve istikrara kavuşması için üzerine düşeni yapmaya, dost ve kardeş Somali halkının yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)