Bakanlık Mısır'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Minya kentinde Kıpti Hıristiyanları hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Minya kentinde Kıpti Hıristiyanları hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Minya kentinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Bakanlıktan saldırıya ilişkin yayımlanan mesaj şöyle: "Mısır'ın Minya kentinde Kıpti Hıristiyanları hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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