Bakanlık Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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