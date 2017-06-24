Bakanlık Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan /İHA)