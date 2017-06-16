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Bakanlık KPSS yerleştirmesi açıklaması
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Bakanlık KPSS yerleştirmesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde 151 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 780 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde 151 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 780 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 2017 yılı Haziran ayında KPSS sonuçlarına göre yapılacak merkezi yerleştirme işlemi ile ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığına bildirilmekte, söz konusu talepler Başkanlığımızca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer'i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilmektedir. Bu kapsamda, KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM Başkanlığına gönderilmiş olup, söz konusu yerleştirme için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 21 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihlerinde alınacaktır" denildi.
Açıklamada, 2016 yılında ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde Kamu Personel Seçme Sınavına ortaöğretim düzeyinden 3 milyon 294 bin 958, önlisans düzeyinden 1 milyon 280 bin 111, lisans düzeyinden 1 milyon 231 bin 54 olmak üzere toplamda 5 milyon 806 bin 123 adayın sınava girdiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde ise 151 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 780 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulmuştur. Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 244 adedi ortaöğretim, 961 adedi önlisans ve bin 575 adedi ise lisans düzeyindedir. Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı ise 190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 523 adet, üniversiteler 160 adet, mahalli idareler bin 213 adet, kamu iktisadi teşebbüsleri 881 adet, diğer (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) 3 adet. Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı, genel idare hizmetleri sınıfı bin 342 adet, teknik hizmetler sınıfı 430 adet, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı 37 adet, avukatlık hizmetleri sınıfı 58 adet, yardımcı hizmetler sınıfı 32 adet. KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı, ortaöğretim 39 adet, önlisans 287 adet, lisans 555 adet. 2017/1 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler (KPSS Tercih Bilgi Sistemi) www.dpb.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr internet adreslerinde16 Haziran 2017 tarihi itibariyle yer alacaktır."

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