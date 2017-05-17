Bakanlık iş yerlerindeki kreşlerin takipçisi olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, belli sayının üstünde çalışanı olan iş yerlerine kreş açma zorunluluğu getirdiklerini hatırlattı, bakanlık olarak bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, belli sayının üstünde çalışanı olan iş yerlerine kreş açma zorunluluğu getirdiklerini hatırlattı, bakanlık olarak bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarının çocukları için yapılan kreş ve gündüz bakımevinin açılışına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, çocuklu annelerin en büyük derdinin çocuklarına iyi bir şekilde bakılması olduğunu ve bu konuda yasal düzenleme yapıldığını, hedeflerinin 2023 Türkiye'sine birçok kreş kazandırmak olduğunu söyledi.



"KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Kadının iş yaşam uyumunu arttırmak amaçlı süt izinleri, yarı zamanlı çalışma gibi birçok düzenleme yapıldığının altını çizen Bakan Kaya, "Belli bir sayıda çalışanın olduğu yerlerde de kreş açma zorunluluğu getirdik. Bakanlığımızın kreşinin olmadığını öğrendim, çalışmaları başlattık ve bu kreşi kazandırdık. 130 çocuk kapasiteli kreşimiz 0-2 yaş arası ve 3-6 yaş arası çocuklarımızın okul öncesi bakımlarının gerçekleştirileceği bir kreş. Kreşimizde teknoloji sınıfımız var. Çocuklarımızın zihinsel gelişimini en iyi şekilde sağlamak için güzel çalışmaların yapılacağı, onların geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanmaları için her türlü imkanın sağlandığı güzel bir kreş" diye konuştu.



"GEREKLİ TAKİPLERİ BAKANLIK OLARAK YAPACAĞIZ"

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında da kreşlerin açılması için takipte olacaklarını kaydeden Bakan Kaya, "Çalışan kadının en büyük derdi çocuklarına iyi bir şekilde bakılmasıdır. Bu konu ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptık, gerekli takipleri Bakanlık olarak yapacağız. Merkez teşkilatımız için kreş güzel bir şekilde hizmetlerini sürdürecek. 2023 Türkiye'sine çocuklarımız çok daha güzel yetiştiği nice kreşler kazandırmak temennisi ile hem Bakanlık personeli hem ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, açılışın ardından kreşi gezdi, erkek çocuklara oyuncak araba, kız çocuklarına ise oyuncak bebek hediye etti. Kaya, çocukların sebze ile sağlıklı bir şekilde beslenmesi tavsiyesinde bulundu.

(Zeynep Babacan / İHA)