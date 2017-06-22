Bakanlık Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Helmand vilayetinin merkezi Laşkargah'da bugün gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin, "Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayında yapılan bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi. (Goncagül Özcan /İHA)
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