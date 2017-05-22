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Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !
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Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son 5 ay içerisinde 4 bin 786 operasyon yapıldığını, operasyonlarda toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda son 5 ay içerisinde 4 bin 786 operasyon yapıldığını, operasyonlarda toplam 642 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-22 Mayıs tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 541 operasyon gerçekleştirildi. Örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 222 kişi gözaltına alındı.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE
Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 72 kişi gözaltına alınırken, ayrıca Ankara'da eylem hazırlığında olan 2 terörist yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirildi. Evde yapılan aramada 2 kalaşnikof, 4 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulunduğu kaydedildi.
FETÖ, PDY ile mücadele kapsamında, söz konusu terör örgütleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 966 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise 24 kişi gözaltına alındı.
2017 yılında son 5 ayda terörle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca yurt içinde 4 bin 786 operasyon yapıldı. 316'sı ölü, 33'ü teslim, 187'si ise sağ olmak üzere toplam 642 terörist etkisiz hale getirildi. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir hafta içerisinde ise toplam 44 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
(Benan Özben / İHA)

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