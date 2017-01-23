Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu Nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu Nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, terör olayları neticesinde (15 Temmuz dahil) yaralanan ancak vazife malülü sayılmayanlara aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemenin yayımlandığını açıkladı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 684 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre çalışma gücü kaybı esas alınarak malul sayılmadığından aylık bağlanamamış olanlara, bu yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı rahatsızlıklarının 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde söz konusu Nizamname'ye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanınmıştır. Nizamname dereceleri itibariyle bağlanacak aylığın miktarı aşağıda yer almaktadır.
DerecesiGöstergeAylık Tutarı
122.3822.150
220.8212.000
319.2591.850
417.6981.700
516.1361.550
614.6161.404
Ancak bu kapsamda bağlanacak aylık tutarı, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışmaları bulunanlar için mevcut hizmet süreleri esas alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak emeklilik aylığının yüzde 25 artırımlı tutarından, emeklilik aylığı almakta olanlar için ise almakta oldukları aylıkların yüzde 25 artırımlı tutarından az olamayacaktır. Ayrıca bu aylıklar ilgililerin çalışması halinde de ödenmeye devam olunacaktır ve vefatları halinde 5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine (anne ve baba için herhangi bir şart aranmaksızın) ölüm aylığı olarak intikal ettirilecektir. Öte yandan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemleri sebebiyle 23/1/2017 tarihinden önce yaralanmış kamu görevlileri ile er, erbaş ve güvenlik korucularından aynı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanamamış olanların yaralanmalarına ilişkin olarak varsa daha önce alınmış sağlık kurulu raporu, yoksa yeni alacakları sağlık kurulu raporları ile Kurumumuza (İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuru üzerine ilgili kamu kurumlarından istenilecek belgeler (Nakdi tazminat komisyon kararı, görev belgesi, olay yeri tespit tutanağı, adli ve idari tahkikat raporu, savcılık iddianamesi veya mahkeme kararı gibi) Kurumumuz tarafından temin edilerek oluşturulacak dosya çerçevesinde ilgililerin hak sahipliği durumu değerlendirilecektir."
(Uğur Kan Yüksek /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bu araçtan sağ çıktılar
Konyaspor'da izin bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
Astana zirvesinden ilk sonuç sızdı: Halep'ten çekil çağrısı
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Kar yağışı Çarşamba günü dönüyor
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Hollanda Başkanı'ndan Müslümanlara ülkeyi terkedin mesajı!
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Trump, Kuran'ı Kerim dinledi
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Memura ikramiye müjdesi! 7 bin 500 lira ödenecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Alanyaspor-Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
Dolandırıcılar polisten kaçamadı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
5 kişi FETÖ'den tutuklandı
Bu araçtan sağ çıktılar
Bu araçtan sağ çıktılar
Konyaspor'da izin bitti
Konyaspor'da izin bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir
Sosyal medyada dini ve milli içerikli hesaplar...
Sosyal medyada dini ve milli içerikli hesaplar...
Silahlı kavga ölümle bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Silahlı kavga ölümle bitti: 2 ölü, 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi
Bahçeye atılmış suiksat silahı bulundu
Bahçeye atılmış suiksat silahı bulundu
15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor
15 Temmuz'da öldürülen şahsın ailesi şehitlik istiyor
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor
Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English