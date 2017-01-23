Bakanlık açıkladı: Onlara da aylık bağlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu Nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu Nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, terör olayları neticesinde (15 Temmuz dahil) yaralanan ancak vazife malülü sayılmayanlara aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemenin yayımlandığını açıkladı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"23/1/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 684 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevinin ifası sırasında yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre çalışma gücü kaybı esas alınarak malul sayılmadığından aylık bağlanamamış olanlara, bu yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı rahatsızlıklarının 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'de belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde söz konusu Nizamname'ye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanınmıştır. Nizamname dereceleri itibariyle bağlanacak aylığın miktarı aşağıda yer almaktadır.

DerecesiGöstergeAylık Tutarı

122.3822.150

220.8212.000

319.2591.850

417.6981.700

516.1361.550

614.6161.404

Ancak bu kapsamda bağlanacak aylık tutarı, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışmaları bulunanlar için mevcut hizmet süreleri esas alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak emeklilik aylığının yüzde 25 artırımlı tutarından, emeklilik aylığı almakta olanlar için ise almakta oldukları aylıkların yüzde 25 artırımlı tutarından az olamayacaktır. Ayrıca bu aylıklar ilgililerin çalışması halinde de ödenmeye devam olunacaktır ve vefatları halinde 5510 sayılı Kanun'un 34'üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine (anne ve baba için herhangi bir şart aranmaksızın) ölüm aylığı olarak intikal ettirilecektir. Öte yandan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemleri sebebiyle 23/1/2017 tarihinden önce yaralanmış kamu görevlileri ile er, erbaş ve güvenlik korucularından aynı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanamamış olanların yaralanmalarına ilişkin olarak varsa daha önce alınmış sağlık kurulu raporu, yoksa yeni alacakları sağlık kurulu raporları ile Kurumumuza (İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu başvuru üzerine ilgili kamu kurumlarından istenilecek belgeler (Nakdi tazminat komisyon kararı, görev belgesi, olay yeri tespit tutanağı, adli ve idari tahkikat raporu, savcılık iddianamesi veya mahkeme kararı gibi) Kurumumuz tarafından temin edilerek oluşturulacak dosya çerçevesinde ilgililerin hak sahipliği durumu değerlendirilecektir."

(Uğur Kan Yüksek /İHA)