Bakanlık açıkladı: O tutarlar iade edilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahmutbey gişelerinde fazla tahsil edilen tutarların en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edileceğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahmutbey gişelerinde fazla tahsil edilen tutarların en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edileceğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan "Mahmutbey Gişeleri HGS'li Araçları Tanımıyor, Kaçak Geçiş Ücreti Kesiliyor" şeklindeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Mahmutbey gişelerinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak amacı ile Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 22 Kasım 2016 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir. OGS abonesi olan araçlarda, araçların giriş bilgileri OGS etiketinin üzerine yazılmakta olup, çıkış esnasında ücret toplama sistemi tarafından araç giriş bilgisi anında tespit edilmekte ve buna göre ücret uygulanmaktadır. HGS abonesi olan araçlarda ise HGS etiketinden araç plaka bilgisi okunmakta ve merkezde tutulan havuzundan giriş bilgisi sorgulanmaktadır. HGS etiketi okunamaz ise bu abonelerin kameralar tarafından plakaları tespit edildikten sonra yine aynı giriş bilgisi havuzundan sorgulanmaktadır" denildi.

Giriş ve çıkış istasyonlar arası mesafe kısa olduğunda HGS etiketli araçların çıkış anında giriş bilgisinin henüz merkeze gelmediği durumların oluşabildiğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle durumlarda giriş bilgisi olmayan bu geçişler sistem tarafından U dönüşü veya giriş bilgisi yok olarak değerlendirilmiş olsa da giriş bilgisi daha sonra ulaşıldığında yapılan tahsilat düzeltilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir. HGS aboneleri için giriş bilgisinin daha kısa sürede merkeze gönderilmesi ve geç gönderilen giriş bilgileri için oluşan fazla tahsilatların HGS hesabına önceki yapılan tüm geçişler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili sistem çalışmaları devam etmektedir. Mahmutbey gişelerinde yaşanan yanlış ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarların abone hesaplarına herhangi bir itiraz başvurusu yapılmadan otomatik olarak iade edilme işlemleri başlamış olup yakın zamanda çalışmalar tamamlanacaktır. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kısa sürede abone itirazlarına gerek olmadan, hesaplarına iade edilecektir."

