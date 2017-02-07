07.02.2017 14:32 Bakanlığın o köylerdeki incelemeleri sürüyor

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Sırımlı ve Olgunlar köylerinde, kız çocuklarının kaçırılıp para karşılığında evlendirildiği iddialarının ardından jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri incelemelerini sürdürüyor. İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Sırımlı ve Olgunlar köylerinde, kız çocuklarının kaçırılıp para karşılığında evlendirildiği iddialarının ardından jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde iki dağ köyü olan Sırımlı ve Olgunlar'da kız çocuklarının kaçırılıp para karşılığında evlendirildiği iddiaları üzerine jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Ekipler, Olgunlar ve Sırımlı Mahalleleri başta olmak üzere tüm aileleri ziyaret ederek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.



İZMİR BAROSU HEYET GÖNDERDİ

İddialar üzerine İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İlke Erol başkanlığında çocuk hakları merkezi üyesi avukatlardan oluşan bir heyet de bölgede ziyaretler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada, "Yörede erken yaşta evliliklere yönelik bir gelenek oluştuğu ve 18 yaşından hatta 15 yaşından küçük çocukların evliliklerinin onay gördüğü anlaşılmıştır. Ülkemizde erken yaşta evlilikler uzun yıllardan beri var olan bir olgu olmasına rağmen toplumun çoğunluğu tarafından bir sorun olarak değerlendirilmemektedir. Evliliğin en önemli meşruluk kaynaklarından birisinin toplumsal mutabakat olduğu ve bu evliliklerin de daha çok bu mutabakat çerçevesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu toplumsal mutabakat Kiraz ilçesinde yetkililerin de sessiz kalmasına ve ihmallerine neden olmuştur" denildi.



"ACİL EYLEM PLANI OLUŞTURULMALI"

Çocuk evliliklerine karşı başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin işbirliği ile acilen bir eylem planı oluşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, "İzmir Barosu, bu oluşuma her türlü hukuksal destek vermeye hazırdır. Her koşul ve ortamda çocukların evlendirilmelerini cinsel sömürünün bir türü ve hak ihlali olarak gören İzmir Barosu bu toplumsal olguya karşı dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de mücadelesine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)

