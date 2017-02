08.02.2017 11:39 Bakanlara sosyal medya hesabı açma zorunluluğu

Cezayir Bilgi ve iletişim Bakanı Hamid Garin, Başbakan Abdul Malik Selal'in, halkla doğrudan temas halinde bulunulması ve yanlış bilgilendirmenin engellenmesi için her bakanın sosyal medyada hesap açmasını istediğini söyledi. Cezayir Bilgi ve iletişim Bakanı Hamid Garin, Başbakan Abdul Malik Selal'in, halkla doğrudan temas halinde bulunulması ve yanlış bilgilendirmenin engellenmesi için her bakanın sosyal medyada hesap açmasını istediğini söyledi.

Cezayir Bilim ve Haberleşme Bakanı Hamid Garin, basına yaptığı açıklamada, sosyal medyada hesabı açılması konusunda Başbakanın amacının halkla doğrudan temas halinde olmak olduğunu söyledi. Bakan, her bakanın bir görevinin de halkı yanlış bilgilendirmeden korumak olduğunu söyledi.

(Layeche Abdelmalek / İHA)