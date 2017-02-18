Bakanlar, Viranşehir'deki saldırıda yaralananları ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi İbrahim Aydoğdu olay anını anlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi İbrahim Aydoğdu olay anını anlattı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, olayın görgü tanığı güvelik görevlisi İbrahim Aydoğdu'yu ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldı.



"ARAÇTAN İNDİKTEN SONRA PATLATTI"

Bakanlara olay anını anlatan Aydoğdu, lojmanın önüne gelerek araçtan inen şahsın daha sonra hızla kaçarken aracı patlattığını söyledi. İbrahim Aydoğdu, "Olay sırasında lojman girişinde nöbetteydim. Saat 20.30 sıralarında lojman önüne bir servis aracı geldi. Ben servise doğru gitmek için çıktığımda araçtan inerek kaçan birini gördüm. Sonrasında ise araç patladı. O andan sonrasını hatırlamıyorum' diye konuştu.

Meydana gelen olayda yaralanan vatandaşları ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik daha sonra Şanlıurfa'daki programlarını sonlandırarak havayolu ile ayrıldı.

(Bekir Basmacı - Orhan Erkılıç/İHA)