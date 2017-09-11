11.09.2017 14:49 Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Masada olacak önemli başlıklar arasında Afrin ve İdlib'e yapılması planlanan operasyonlar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulaması ve ekonomi konuları yer alıyor. Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Masada olacak önemli başlıklar arasında Afrin ve İdlib'e yapılması planlanan operasyonlar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı, cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulaması ve ekonomi konuları yer alıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Türkiye'nin Suriye'deki hareketlilik için tedbir almaya devam ettiği ve TSK'nın muhtemel Afrin ve İdlib operasyonu için 2 taburu Suriye sınırına kaydırdığı biliniyor. Bu doğrultuda Afrin ve İdlib'e yapılması planlanan olası operasyonun da masada olması bekleniyor. Yine terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar da toplantıda konuşulacak konular arasında yer alıyor. Toplantıda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının da son hazırlıklara ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.



ADALET BAKANLIĞI SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tek tip kıyafet çalışması tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda tek tip kıyafetlerin dikimine başlandığı bilgisi de gelmişti. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 2. ve 64. maddelerinde değişiklik yapılacağı öğrenilmişti. Adalet Bakanlığının da toplantıda bu kapsamda Bakanlar Kurulu üyelerine bir sunum yapacağı belirtiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçmiş açıklamalarında ekonomi konusunda önemli bir vurgu yaptığı da biliniyor. Yıldırım, yaz aylarından sonra gündemin ağırlığını ekonominin oluşturacağına dikkati çekmişti. Hükümetin ekonomi alanında atacağı adımlar da bundan sonraki dönemde ağırlık kazanacak. Kabinenin bu kapsamda ele alacağı önemli başlıklardan biri de 'ekonomi' olacak.

(Enise Vural / İHA)

