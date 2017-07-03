Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkünde toplandı. Toplantıda, bazı Katar'a yönelik uygulandığı ambargo sonucu gelinen süreç, hükümetin 180 günlük yol haritası, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler masada olacak.
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