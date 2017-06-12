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Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Toplantıda, 'terörle mücadele konusunda gelinen aşama' kapsamlı bir şekilde tüm detaylarıyla masada olacak.

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Toplantıda, 'terörle mücadele konusunda gelinen aşama' kapsamlı bir şekilde tüm detaylarıyla masada olacak.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkünde toplandı. Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere sınır güvenliği ele alınacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı olan ve Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi ile donatılan Şehit Çoban Karakolu'na gitmişti. Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nin örnek karakolu, Suriye sınırının sıfır noktasında bulunuyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Işık'ın Bakanlar Kurulu üyelerine bölgedeki temasları sonrası bilgilendirme yapması bekleniyor.
Bazı ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi sonrası gelinen nokta da masada olacak. Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmalar gereği, Türk askeri Doha'da bulunan El Rayyan Üssü'ne konuşlanmıştı. Katar'a karşı sergilenen tutum ve Türkiye'nin bu konudaki tavrının detaylarının da toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

RAKKA OPERASYONU DA GÖRÜŞÜLECEK
2 Haziran gecesi başlayan Rakka operasyonunun da toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde Türkiye'ye yapmıştı. Rakka operasyonunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yöntemi tasvip etmediğini belirtmişti. Süreç, Türkiye tarafından yakından takip ediliyor ve gerekli tedbirler bu kapsamda alınıyor.
Ekonomi başlığı altında ele alınacak alt başlıklar arasında ise, gençlere istihdamı öngören paket, kıdem tazminatı ve 180 günlük eylem planı bulunuyor. Genç işsizliğin önüne geçecek bir istihdam eylem planının ay sonuna kadar hazırlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor, bu kapsamda sürdürülen hazırlıklar da devam ediyor. Büyüme oranlarında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı oranlara göre Türkiye 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü, 2017 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.4 oldu.
Hükümet, 180 günlük bir eylem planını da ilgili bakanlıklarla hazırlıyor. Bakanlar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Gelinen aşama ve son detayların da bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor.
(Enise Vural / İHA)

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