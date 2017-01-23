Bakanlar Kurulu başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.
Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda, yeni anayasa sürecinde gelinen son sürece bağlı olarak izlenecek yol haritası, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. (Enise Vural / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.