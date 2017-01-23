Bakanlar Kurulu başladı

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda, yeni anayasa sürecinde gelinen son sürece bağlı olarak izlenecek yol haritası, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

(Enise Vural / İHA)