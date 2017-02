08.02.2017 14:54 Bakanlar, Kadir Has Stadı'nda top oynadı

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılından yaptırılan Kadir Has Stadı'nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten bilgi alan Bakan Özhaseki ve Bakan Kılıç, çim alanda top oynadı.

(Ali Göç/İHA)