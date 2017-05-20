Bakanlar 'Gıda Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 'Gıda Komitesi' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında "Gıda Komitesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında düzenlenen Gıda Komitesi Toplantısı'na Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

(Yağmur Yıldız / İHA)