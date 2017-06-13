Bakanlar 764 milyon liralık 12 tesisin temelini attı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Şanlıurfa'da inşa edilecek 764 milyon lira yatırım bedelli 12 adet tesisin temelini attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Şanlıurfa'da inşa edilecek 764 milyon lira yatırım bedelli 12 adet tesisin temelini attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Arkeoloji Müzesi önünde düzenlenen toplu temel atma töreninde DSİ tarafından inşa edilecek Siverek İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı, İçmesuyu Arıtma Tesisi, 5 adet sulama tesisi, 4 adet taşkın koruma tesisi ile OGM tarafından yapılacak bir adet tesisin temelini attı.

Şanlıurfa'da DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Şanlıurfa'da yapılan ve temeli atılan yatırımlar hakkında bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "Siz o kadar gerek insan hayatı için çok önemli olan, gerek Şanlıurfa'nın güzel coğrafyasını ortaya çıkaran hizmetlere imza atıyorsunuz. Topraklarımız verimli topraklardır. Su topraklarımıza hayat verdi. Bu 12 önemli tesisi Şanlıurfa'ya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Köklü tarihini kalkınma hamleleriyle birleştiren Şanlıurfa'da bu gün yeni yatırımlara şahit oluyoruz. Bu tarihi günde müjdelerle gelen bakanımıza Şanlıurfa olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Çözüm odaklı projelerle 2023'e emin adımlarla ilerlemekteyiz. Dün 15 Temmuzda birlik olduğumuz için bu gün diriyiz" şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "Şanlıurfa'ya geldiğinizde her zaman müjdelerle geliyorsunuz. Bu gün de müjdelerle geldiniz ama Şanlıurfa'nın daha büyük projelere ihtiyacı var. Sulanmayı bekleyen araziler var. Şanlıurfa'da şu anda topraklarının yüzde 50'si sulanabiliyor. Gıda önemli bir noktaya geldi. Bu Katar örneğinde de gördük. Katar'a gıda üzerinden baskı kuruluyor. Potansiyelimizi değerlendirirsek çok daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, "Bu mübarek günde yine projelerle Şanlıurfa'ya geldiniz. Referandumda yüzde 71 oyna büyük bir katkı sunduk. Harran rekor oy oranıyla Türkiye'de birinci oldu. Şanlıurfa yatırımların her türlüsünü hak ediyor" dedi.



YENİ PROJELERLE 6 MİLYON DEKAR ARAZİ SULANACAK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise yeni projelerin müjdesini verdi. Şanlıurfa'ya yeni yatırımlar yapacaklarını dile getiren Bakan Eroğlu, "Bugün mübarek ramazan ayındayız. Burası peygamberler diyarı. Bu ay hepimize mübarek olsun. Bu gün özellikle Şanlıurfa'nın hasretle beklediği 12 dev tesisin temelini atmaya geldik. Şanlıurfa'da Orman Genel Müdürlüğümüzün bölge müdürlüğü var. Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa'yı yemyeşil yapalım dedi ve bölge müdürlüğünü buraya kurduk. Şanlıurfa'yı milli parklarla güzel hale getireceğiz. Sizlere hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir, ibadettir. Hükümetimiz Şanlıurfa'ya çok önem veriyor. Cumhurbaşkanımız sizinle gurur duyuyor. Cumhurbaşkanımıza Şanlıurfa'ya gideceğimizi söyledik, selamlarını size iletmemi istedi. Başbakanımızın da selamını getirdik. Buranın hizmetkarı Faruk Çelik ile birlikte el ele vererek hizmetlerimizi yapacağız. Hükümet olarak 34 milyon lira yatırım yaptık. Ne yapsak azdır. İnşallah daha da yapacağız. İçme suyunu hallettik. Hilvan ve Suruç içme suyu sorununu halledeceğiz. Buradaki en önemli husus sulama. Şu ana kadar 4 milyon dekar araziyi sulamaya açmışız. Bu günkülerle birlikte 6 milyon 300 bin dekar alanı sulamaya açmış olacağız. Burası cennet gibi olacak. 2018 sonu 2019 başına kadar bir milyar lira gelir artışı olacak. Cumhurbaşkanımız başbakanken İstanbul'da iş bitti, Şanlıurfa'ya gidiyorsun. Orada su yokmuş, başta oranın su sorununu çözüyorsun dedi. Şanlıurfa'ya gönül veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de burada Orman Bölge Müdürlüğü aç dedi, biz de açtık. Birazdan size fidan da dağıtacağız. Ormanlık alanda fıstık ekeceğiz, geliri vatandaşa ait olacak. Açılışını gerçekleştireceğimiz bütün tesislerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"DÜNYA AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA AMA ŞANLIURFA'DA BEREKET FIŞKIRIYOR"

Törende konuşma yapan Bakan Çelik ise, "Orman ve Su İşleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını birlikte çözüyoruz. Sorunları çözmek konusunda çalışma azmimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Bakanlarımız ilerde Şanlıurfa'ya gelecek ve sorunları nasıl çözeceklerini değerlendirecekler. İlk olarak Orman ve Su İçleri Bakanımız Veysel Eroğlu geldi, teşekkür ediyoruz. Ortadoğu ciddi sıkıntılar içinde. Hesaplar büyük, iyi düşünün. Şanlıurfalılar Ortadoğu'da dönen dolapları iyi bilir. Entrikalara karşı duruşumuz sağlam olacak. Dünyada 800 milyon aç insan, 2 milyar açlık sınırında insan var. Şanlıurfa'nın kıymetini bilin. Dünya açlıkla karşı karşıya, Şanlıurfa hasat zamanı, bereket fışkırıyor. Kıymetini bilelim. Toprağımız kıymetli, sele vermeyeceğiz, yele vermeyeceği, ele de vermeyeceğiz. Ramazan ayı arınma ayı, aç kalma ayı değil. Ramazan ayı servis bakım aydır. Hem madden hem de manen arınma ayıdır. Allah oruçlarınızı Kabul etsin. Bakan Eroğlu'na yatırımlarla geldiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



12 YATIRIMIN TEMELİ ATILDI

Konuşmaların ardından 764 milyon liralık yatırım bedelli 12 tesisin temeli atıldı. Viranşehir'deki temel atma butonuna AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve ilçe kaymakamı birlikte bastı. Temeli atılan tesislerle 255 bin 230 dekar zirai arazinin sulamaya açılması hedefleniyor. Siverek İlçesi ve civar yerleşim yerlerine yılda 40.15 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. 7 yerleşim yeri ve 90 dekar zirai arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca 3.5 kilometre yol inşa edilecek.



VATANDAŞLARLA İFTAR AÇTILAR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iftarlarını ise tören alanında kurulan masalarda vatandaşlarla birlikte açtı. Törenin sonunda ise vatandaşlara 3 bin adet Antep fıstığı, badem ve çam fidanı dağıtıldı.

Bakanlar iftarını vatandaşla birlikte açık alanda yaptı. Ayrıca orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların kalkındırılması maksadıyla 8 aileye gelir getirici tür sertifikası kura çekimi sonunda verildi.

(Ahmet Kaya - Bekir Basmacı - Şinasi İnan / İHA)