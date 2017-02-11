Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde koordineli olarak düzenlenen 'Türkiye Güven-Huzur (3)' uygulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde koordineli olarak düzenlenen "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulamasını Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla "Türkiye Güven-Huzur (3)" uygulaması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 görevli katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, EGM Koordinasyon Merkezinde uygulamaya katılan emniyet, sahil güvenlik ve jandarma ekipleriyle canlı bağlantı kurdu. Bağlantı kurduğu personellere uygulama hakkında sorular soran Bakan Soylu, şunları ifade etti:
"Vatandaşlarımızla temasta gerek emniyet, gerek jandarma, gerekse sahil güvenlik ekiplerimizin ortaya koyduğu titizliği, ayrıca sizin nezdinizde tekrar tebrik ediyorum. Aynı kararlılık, aynı nezaket, aynı titizlikle bu konuya devam etmeniz bizim en önemli beklentimizdir. Hem mesai yaptığınız arkadaşlarınıza, uygulamada karşı karşıya geldiğiniz vatandaşlarımıza ve altını çizerek söylüyorum ailelerinize de burada müsteşarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcımız, bütün arkadaşlarımızın selamları var, muhabbetleri var, kolaylık dilekleri var. Allah sizleri muhafaza etsin, korusun."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti
'19 kez değiştirilen 1982 Anayasası bir kere daha değiştirilmiş oluyor'
Guterres: 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim'
Yine öğrenci servisi yine ölüm
Dolmuş şoföründen örnek davranış
Bu maçta dostluk kazandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Kadıköy'de silahlı çatışma! Yaralılar var
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
Rusya'dan flaş Türkiye talimatı!
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
Son KHK'da yayımlandı! İlköğretimde artık yasaklandı
TSK'dan Rusya'ya yanıt
TSK'dan Rusya'ya yanıt
Meteoroloji'den yine kritik uyarı! İstanbul için kar alarmı
Meteoroloji'den yine kritik uyarı! İstanbul için kar alarmı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti
Bakanı Soylu uygulamayı canlı bağlantılarla takip etti
'19 kez değiştirilen 1982 Anayasası bir kere daha değiştirilmiş oluyor'
'19 kez değiştirilen 1982 Anayasası bir kere daha değiştirilmiş oluyor'
Guterres: 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim'
Guterres: 'Türk hükümeti ve Türk halkına müteşekkirim'
Yine öğrenci servisi yine ölüm
Yine öğrenci servisi yine ölüm
Dolmuş şoföründen örnek davranış
Dolmuş şoföründen örnek davranış
Bu maçta dostluk kazandı
Bu maçta dostluk kazandı
Bakan Avcı: 'Kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz'
Bakan Avcı: 'Kültür ve sanat alanında sessiz bir devrim yaşıyoruz'
Başbakan Yıldırım: Herkes üzerine düşeni yapsın
Başbakan Yıldırım: Herkes üzerine düşeni yapsın
ÖSO: 'El Bab'da sona yaklaştık'
ÖSO: 'El Bab'da sona yaklaştık'
Afgan gençler teröre 'yeter' dedi
Afgan gençler teröre 'yeter' dedi
Öldü denilen Esad yüzünü gösterdi
Öldü denilen Esad yüzünü gösterdi
'Herkes üzerine düşeni yapsın, cimrilik göstermesin'
'Herkes üzerine düşeni yapsın, cimrilik göstermesin'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English