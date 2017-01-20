Bakanı odasında alıkoydular

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, makam odasında üretici temsilcileri tarafından alıkonuluyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, makam odasında üretici temsilcileri tarafından alıkonuluyor.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği üyeleri, 17 Ocak'da ödeme yapılacağı söylenmesine rağmen yapılamayan ödemeler nedeniyle Tarım Bakanlığını bastı. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, taleplerinin yerine getirilmediğini, hükumetin ise kayıtsız duruş sergilediğini öne sürerek Bakan Çavuşoğlu'nu iki saattir makam odasında alıkoyuyor.

KKTC Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, yaptığı açıklamada üreticilerin 17 Ocak'ta ödemeyi taahhüt ettiği kuraklık ödemelerinin halen ödenmemesini eleştirerek bu konuda somut adım atılmaması halinde odadan çıkmayacaklarını açıkladı. Kelle, ayrıca tarım sigortasının borçlandırılmadan sürdürülebilir yapısının korunmasını istediklerini dile getirdi. Başkan Kelle, Tarım ve KKTC Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun ilgili yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak henüz olumlu bir yanıtın alınmadığını söyledi.

Bakanlıktaki gergin bekleyiş sürüyor.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)