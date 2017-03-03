Bakanı karşılamaya giden konvoyda kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Belediye Başkanı Nihat Çitçi'nin de aralarında bulunduğu konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i havalimanında karşılamaya giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Belediye Başkanı Nihat Çitçi'nin de aralarında bulunduğu konvoyda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa - Hilvan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'ya uçakla gelecek olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i karşılamak için GAP Havalimanı'na giden ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu konvoydakilerin araçlardan biri, dolu yağışı nedeniyle ani fren yapınca zincirleme kaza oldu. Çiftçi'nin aracının da bulunduğu toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kaza sonrası olay yerinde inceleme başlattı.

(Bekir Basmacı/İHA)