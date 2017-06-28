Bakanı Işık, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.
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