14.11.2017 18:35 Bakanı Ağbal'dan şeker sanayisiyle ilgili açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker pancarının milli bir konu olduğunu belirterek, 'Çok sayıda üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Geçim kaynağı olmuş. Anadolu'nun dört bir tarafında şeker pancarından faydalanan binlerce çiftçimiz var. Onların şeker piyasası ile ilgili gelişmelerden daha fazla faydalanmasını sağlayacak bir çalışma yapıyoruz' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, şeker pancarının milli bir konu olduğunu belirterek, "Çok sayıda üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Geçim kaynağı olmuş. Anadolu'nun dört bir tarafında şeker pancarından faydalanan binlerce çiftçimiz var. Onların şeker piyasası ile ilgili gelişmelerden daha fazla faydalanmasını sağlayacak bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, amcası Ahmet Ağbal'ın cenazesinin ardından Çorum Şeker Fabrikasını ziyaret etti. Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Vekili Ergin İçenli, Türkiye Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Şeker İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman ve sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Maliye Bakanı Naci Ağbal, fabrikanın üretim bölümlerini gezerek işçilerle bir araya geldi. İncelemelerin ardından Şeker İş Sendikası Çorum Şube'ni ziyaret eden Bakan Ağbal'a, İsa Gök tarafından geçici mevsimlik işçilerin kadro sorunları şeker sanayinde yaşanan temel sorunları aktarıldı.

Şeker fabrikalarının en canlı olduğu günlerin sezon dönemleri olduğunu dile getiren Bakan Ağbal, "Bir kez daha şahit oldum ki işçi kardeşlerimiz büyük bir özveriyle, fedakarlıkla 120 gün üretim süreci içerisinde fabrikayı kendi şirketleri gibi görerek çalışıyorlar. Çalışılan ortama baktığımda alınlarının teri var. Şeker fabrikaları özelleştirme programında olan kuruluşlar. Şeker fabrikalarının mali, ekonomik ve teknik açıdan hem üretim kabiliyetlerinin artırılması hem finansal açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması hem de yeni yatırımların yapılması açısından farklı çabalarımız var. Hem yeni yatırımlar yapıyoruz. Hem de mevcut teknolojileri daha da iyileştirerek şeker fabrikalarının piyasada hem düzenleyici rolünü yerine getirmede daha etkin hale getirmeye çalışırken üretim, tüketim zinciri içerisinde şeker piyasasının genel anlamda ülkemizin milli çıkarlarına uygun bir şekilde yapılanması için bugüne kadar yapılanların üzerine neler koyabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



"İŞÇİLERİN GÖZLERİNİN İÇİ PARLIYOR"

Bugüne kadar ziyaret ettiği fabrikalarda işçilerin gözlerine baktığında gözlerinin içinin parladığını anlatan Bakan Ağbal, "Şeker pancarı milli bir konudur. Burada çok sayıda üreticimiz, çiftçimiz buradan ekmek yiyor. Geçim kaynağı olmuş., Anadolu'nun dört bir tarafında şeker pancarından faydalanan binlerce çiftçimiz var. Onların bu şeker piyasası ile ilgili gelişmelerden daha fazla faydalanmasını sağlayacak bir çalışma yapıyoruz.

Şeker piyasası dendiği zaman bunun nakliyecisi var. Bunun oluşturdukları ekonomik bir hareketlilik var. Hem Türkiye şeker fabrikalarının hem de özel sektördeki şeker fabrikaları bu fabrikaları ayakta tutan işçi kardeşlerimiz var. Kendi alanlarında çok birikimi var. Her ne kadar geçici işçi statüsünde çalışıyorlar ne zaman var. Bugüne kadar karşılaştığım, konuştuğumu tüm işçilerimizin hepsinin gözlerinin içi parlıyor. Buraya inanıyorlar. Çalıştıkları yere değer katmak için gayret sarf ediyorlar. Allah işçilerimize güç kuvvet versin. Onları korusun. Şeker fabrikaları uzun dönemden beri eleman sayıları azalarak geliyor. Buna rağmen arkadaşlarımız üretimi ayakta tutuyorlar. Üretimi arttıracak şekilde gayret sarf ediyorlar. Türkiye'de sorumlu sendikacılık noktasında Şeker İş'e teşekkür ediyorum. İşçilerin haklarını arayan örnek bir sendikacılık sergiliyorsunuz. Burada hiçbir zaman sendika yönetim birbiriyle karşı karşıya gelmiyor. Hep beraber burada güçlü tutacağız üretimi devam ettireceğiz. İşçi kardeşlerimizin mali ve sosyal haklarını daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Hem de hepimizin ekmek yediği fabrikanın ayakta durmasını ve daha da güçlenmesi için çalışacağız" şeklinde konuştu.



"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ İLGİLENDİREN MESELELER VAR, GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE SORUNLARI NASIL ÇÖZERİZ ONA BAKACAĞIZ"

Mevsimlik geçici işçilerin sorunları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, "Burada işçi kardeşlerimizi ilgilendiren meseleler var. Fabrikaların ayakta durması konusunda bizden daha fazla gayret gösteriyorsunuz. Burada hak arama mücadelesini tabii ki yapın. Layıkıyla yapın. Yapıyorsunuz da zaten. Ama burada karşılıklı olarak bir güven ortamı içerisinde sorunları nasıl çözeriz ona bakacağız. Burada Şekerİş sendikasını da teşekkür ediyorum. 2 yıldır şeker fabrikalarıyla ilgili ilave yatırımları da arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Aranızdaki uyumu da görüyorum. İstişarenin burada ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz. Birbirimizi bütünlüyoruz. İnşallah Çorum Şeker fabrikası gibi Anadolu'nun dört bir tarafında 25 tane şeker fabrikamız var. Bir kısmı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bu bölgelerdeki istihdam bakımından ciddi bir kamusal istihdam sağlıyor. İç Anadolu'da kendi ayakları üzerinde durabilen ve şeker piyasasında güç sahibi fabrikalar. Özel fabrikalarımız var. Burada piyasanın regülasyonu, şeker pancarının üretimini piyasanın ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmesi için beraber kenetleneceğiz. Güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Her zaman Maliye Bakanına derler, 'ne dersin sayın bakanım yapacak mısın yapmayacak mısın' ben hep şunu diyorum önemli olan söz vermek değil, yapmak. Burada işçi kardeşlerimizin gözlerin içerisindeki heyecanı gördüm. Bize düşen sayın başbakanımıza, sayın cumhurbaşkanımıza aktarmak buradaki meselelerle ilgili sayın cumhurbaşkanımız ve başbakanımızda meselelerin çözümü noktasında talimatlar veriyorlar. Çözüm geliştirme noktasında bizi cesaretlendiriyorlar. Ankara'ya dönüşümde bir toplantı yapacağız. Toplantıdan sonra istişare yaptıktan sonra bir mesafe alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de, çalışmaların yerinde görülmesinin yapılacak değerlendirmede her iki taraf içinde faydalı olacağını belirterek, "Üretimden başka gayemiz yok. Bazı konularda devletimizin bize tanıdığı yetkililer çerçevesinde mücadelemiz var. Bunun dışında hiçbir şekilde şeker camiası ve sendika olarak devletimize zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Zor şartlar altında üretim yapıyoruz. İnsanlar dertlerini bize anlatıyor. Size de anlatmamızı istiyorlar. Anlattık diyoruz sonuç ne oldu diyorlar. Geçici işçiler konusunda yaşanan sorunlarla ilgili cevap veremiyoruz ve büyük sorunlar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal'a ziyarette Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Belediye Başkanı Muzaffer külcü ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ eşlik etti.