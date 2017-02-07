Bakandan son dakika açıklama 2 bin 500 kişi alınacak!

Bakan Arslan'dan son dakika açıklama. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 2 bin 500 yeni personel müjdesi verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'ye 2 bin 500 yeni personel alınacağını açıkladı.

Bakan Ahmet Arslan, basın mensuplarının PTT AŞ'ye 2017'de ne kadar eleman alınacağına ilişkin sorusu üzerine açıklama yaptı.

Arslan, "Özellikle büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini önümüzdeki hafta başlatıyoruz. Yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacağız. Güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi adına kadromuzu artıracağız." diye konuştu.

Arslan, PTT AŞ'deki taşeron işçilerin durumuna ilişkin soruya da Türkiye'deki tüm taşeronların kamuda istihdamına ilişkin açıklama yapıldığını dile getirerek, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.