Bakandan et fiyatlarına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 'Et fiyatlarıyla ilgili bir kere hayvan varlığıyla ilgili bir sorun yok, fakat Ramazan ayının, yaz aylarının ve hemen akabinde Kurban Bayramının yaklaşıyor olmasından kaynaklanan spekülatif bazı oyuncuların hareketlenmeli var, ama şunu ifade edeyim, bu geçici' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Et fiyatlarıyla ilgili bir kere hayvan varlığıyla ilgili bir sorun yok, fakat Ramazan ayının, yaz aylarının ve hemen akabinde Kurban Bayramının yaklaşıyor olmasından kaynaklanan spekülatif bazı oyuncuların hareketlenmeli var, ama şunu ifade edeyim, bu geçici" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Şanlıurfa'da inşa edilecek 764 milyon lira yatırım bedelli 12 adet tesisin temel atma töreni için Şanlıurfa'ya geldi. Tören öncesi Şanlıurfa Valiliğine geçen Bakan Eroğlu ve Çelik'i Vali Güngör Azim Tuna ve yardımcıları kapıda karşıladı.

Valilik makamına geçen Bakan Çelik ve Bakan Eroğlu'na Vali Güngör Azim Tuna tarafından tablo hediye edildi. Vali Güngör Azim Tuna, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na Balıklıgöl yağlı boya tablosu hediye ederken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e ise kendisine ait yağlı boya portresi hediye etti.

Şanlıurfa ziyaretinin detayları hakkında bir açıklama yapan Bakan Çelik, "Şanlıurfa peygamberler şehri ama Şanlıurfa tarih şehri, turizm şehri, en önemlisi tarım şehri. Dolayısıyla bakanımızın ilgi alanıyla özellikle bu şehrin milletvekili olarak benim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak ikimizin ilgi alanlarının bu şehrin çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakanımızın bu günkü ziyaretleri inşallah bu güne kadar tarım alanında, orman alanında ve bir çok alanda kat edilen mesafelere yenilerini ilave etme adına son derece önemli" dedi.

Şanlıurfa'da birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Eroğlu ise, "Gelirken heybemiz dolu geldik. Yani belki Şanlıurfa tarihinde bu gün bir milat olarak hatırlanacaktır çünkü çok büyük yatırımlar var. Şanlıurfa bizim içim çok önemli. GAP'ın merkezi. Yani burası dünyayı doyuracak olan bir gıda üretim merkezi. Dolayısıyla biz hükümet olarak Şanlıurfa'ya çok büyük önem veriyoruz. Peki ne ile geldik, Çok şükür eli boş gelmedik. Şanlıurfa'da bu gün 12 tesisin temelini atacağız. Bakanımız Faruk Çelik, Milletvekillerimiz ve valimizle birlikte toplam maliyeti 764 milyon Türk Lirası" şeklinde konuştu.



"SPEKÜLATÖRLERİN HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKACAĞIZ"

Bakan Çelik et fiyatlarıyla ilgili sorulan bir soru üzerine, "Et fiyatlarıyla ilgili bir kere hayvan varlığıyla ilgili bir sorun yok fakat Ramazan ayının, yaz aylarının ve hemen akabinde Kurban Bayramının yaklaşıyor olmasından kaynaklanan spekülatif bazı oyuncuların hareketlenmeli var ama şunu ifade edeyim, bu geçici. Şu anda stabil hale gelmeye başladı. Şu anda bazı büyük alışveriş merkezlerinde kıyma 32 lira 90 kuruşa, kuşbaşı ise 35 lira 90 kuşbaşı satışı yapılmaktadır. Yani vatandaşlarımıza en yakın yerden bu imkanı sunuyoruz. Spekülatörlerin bu heveslerini kursaklarında bırakmak için başka önlemlerimizi, tedbirlerimizi de devreye koyacağız" ifadelerine yer verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik valilik ziyaretinin ardından saat 18.00'da yapılması planlanan tören öncesi Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

(Ahmet Kaya - Bekir Basmacı - Şinasi İnan / İHA)