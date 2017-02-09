Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Varlık Fonu'na ilişkin, 'Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Varlık Fonu'na ilişkin, "Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir" dedi.
Bakan Zeybeki. TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Zeybekci, Rus uçağının bombalaması sonucu Türk askerinin şehit olması ile ilgili soru üzerine, "Hata sonucu olduğuna inandığım El Bab'ta bir yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, sevdikleriyle de cennetinde kavuştursun inşallah. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.
Zeybekci, "Rus Devlet Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda Rus uçağının askerlerimizi yanlışlıkla vurduğu resmi olarak açıklanmıştır. İddia bu, söylenen bu, resmi olarak açıklanan bu. Ama hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması tabi ki zayıf da olsa ihtimal dâhilindedir" diye konuştu.
Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlere ilişkin soruya Zeybekci, "İhraç edilenler emekliliği hak edenler, yani emekliliği hak etmek demek emekli olmuş olmak demek değil. Emekli olduysa eğer zaten bu ihraç onun için söz konusu değildir. Ama emekli olmadıysa işlem devam ederken bile olsa eğer yeterli, geçerli sebepleri varsa ihraç edildiyse emeklilik hakkını büyük bir ihtimalle, bildiğimiz kadarıyla söylüyorum kaybeder. Ama bununla ilgili itiraz hakkıdır. Bununla ilgili her türlü kanuni yola başvurma hakkıdır" yanıtını verdi.
Kamu kurumlarının Varlık Fonu'na devri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına getirildiği sorusu üzerine ise Zeybekci şunları söyledi:
"Yapılan uygulama son derece hukukidir. Yalnız yapılan açıklamalarda şöyle bir şeye dikkat edilmesi gerekir. Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu, bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız, Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir. Hiçbir şeyden muaf tutulmamıştır. Kamu varlığı olarak bu denetimlere tabi olmaya devam edecektir. Yiğit Bulut Varlık Fonu'nun başına getirilmemiştir. Varlık Fonu'nun başında olanlar bellidir, Başbakan'a bağlıdır. Varlık Fonu'nun başında da Başbakan tarafından atanmış olan Mehmet Bostan diye bir arkadaşımız vardır. Kaldı ki Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına atanmasıyla ilgili hiçbir engel de yoktur. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, nasıl sizin de Türkiye'de yaşayan hukuki olan bu yeterliliğe sahip olan herkesin hakkıysa, Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına getirilmekte hakkıdır ve yeterli olduğuna inanıyorum."
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Rusya: PKK ve YPG'yi terörist olarak görmüyoruz
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Hava durumu yine geliyor kar bu illeri vuracak!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Trump'tan flaş bir hamle daha geldi!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Rusya El Bab'da Türk askerlerini vurdu son dakika!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Korkutan uyarı yapıldı: Her an deprem olabilir!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı: Suçlu hissediyorum!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Bakan Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
Avrupa Parlamentosu sınır kontrollerini 3 ay daha uzattı
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
İtalya ve Tunus'tan göçmenlerle mücadeleye ortak adım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
Tayvanlı iş adamlarından 10 bin kişiye yardım
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
CIA Direktörü Pompeo'yu kabul etti
Adanaspor Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Adanaspor Gaziantepspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
Beşiktaş'tan Ersan Gülüm açıklaması
Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı
Bakan Kaya'dan terör karşı 'çocuklarımıza sahip çıkalım' mesajı
BM'nin yeni Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
BM'nin yeni Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
'Artık söz de karar da milletin'
'Artık söz de karar da milletin'
El Bab şehitleri için taziye mesajı
El Bab şehitleri için taziye mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English