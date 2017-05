Bakan Zeybekci'den gıda fiyatları açıklaması

Denizli'de gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat daha yüksek gıda fiyatlarına sahibiz. Ramazan'da tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili şuanda gereğini yapacak durumdayız' dedi.

Denizli'de gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat daha yüksek gıda fiyatlarına sahibiz. Ramazan'da tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili şuanda gereğini yapacak durumdayız" dedi.

Denizli'de, Rezzan ve Burhanettin İnceoğlu hayırseverlerin yaptığı 12 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezinin açılışı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nın katılımıyla gerçekleşti. 233 metrekare arsa üzerindeki eski ahşap evlerini yıktıran Burhanettin İnceoğlu, eşi Rezzan İnceoğlu adına 112 Acil Sağlık İstasyonu ve 4 Aile Hekiminin çalışacağı Aile Sağlığı Merkezi binası tamamlanıp 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına devredildi. Mayıs 2016'da yapımına başlanan sağlık merkezi, 2017 Nisan ayında tamamlandı. Bodrum-Zemin ve bir katlı olan sağlık merkezi 186 metrekare üzerine 112 İstasyonu, 200 metrekare ise Aile Sağlığı Merkezinden oluşuyor. Sağlık merkezinin yapım maliyeti yaklaşık olarak 500 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Açılışta il Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Burhanettin-Rezzan çiftinin oğlu Cevat İnceoğlu birer konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Zeybekci, protokol üyeleriyle birlikte İnceoğlu çiftine bir plaket hediye etti. Bakan Zeybekci ve protkol üyeleri ile İnceoğlu çiftinin kurdele kesimiyle sağlık merkezi hizmete açıldı.

Sağlık merkezini inceledikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve ekonomik ve yatırımlar anlamında Türkiye'de 2017 yılında her şeyin güzel olacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybecki, "2017 yılı bizim için inşallah gerek büyümede gerekse ihracatta istediğimiz sonuçları almaya başladığımız bir dönem olur. Ve kısa vadede de cari faizlerle ilgili rahatlamaları göreceğiz. Özel sektör yatırımlarında çok güçlü bir şekilde yeniden bir canlanmanın yaşandığını göreceğiz. Kamu alanında da zaten çok önemli projeler görüyoruz. Tabi ki Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki 6 ay boyunca tüm bakanlıkların hedefleri, 2023 hedeflerine doğru yeni planları bunlarla ilgili çalışmaları en kısa süre içinde bitireceğiz. İnşallah yeni bir aşk yeni bir heyecan yeni bir coşkuyla Türkiye, yaydan çıkmış bir ok gibi yeni hedeflerine doğru mesafesini kat edip, yol alacaktır ve bu sene ekonomik anlamda da önemlidir. Dün Özbekistan'daydık, evvelsi gün Gürcistan'daydık, ondan önceki günlerde yoğun bir trafik içindeydik. Serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili çok önemli adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği'yle de gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili adımlar atıyoruz, her şey çok güzel olacak inşallah" diye konuştu.

Serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili çok önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Zeybekci, her şeyin çok güzel olacağını söyledi.

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Bakan Zeybecki, "Gıdanın oynaklığı bizde malum, gıda fiyatlarının oynaklığı maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat oynak gıda fiyatlarına sahibiz. Onun için Gıda komitesi olarak da aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek. Yani buradan kastım şu gümrük duvarlarıyla ilgili hızlı hareketlenmenin yani hızlı faaliyete geçebilmenin önünü açacağız. Bu da şu ne zamanki fiyat bir noktaya geldi orda derhal gümrük fiyatları öyle bir noktada olacak ki bu piyasa yurtdışına da açılabilecek. Dolayısıyla spekülasyondan medet umanların spekülasyonla yüksek kar etmek isteyenlere meydan vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Gıda ürünlerinin işlenmesi sırasında oluşan kaybının önüne geçmek için de çalışmalar yaptıklarını belirten Bakan Zeybekci, "Gıda da belirsizlik, gıda üretiminde belirsizlik, gıda arzında belirsizlik, ürettiğiniz ürününü yüzde 50'si arada kayboluyorsa daha doğrusu ikinci kalite telef oluyorsa, ürettiğiniz ürünün tüketiciye yansırken arada gerek hallerde gerek üretim periyotlarında, depolamasında, işlemesinde, paketlemesinde bu kadar çok sıkıntı yaşanıyorsa bunlar normal. Onun için aldığımız tedbirlerde öyle zaten. Bir üretim anında onun derhal soğuk zincire uygun bir şekilde elle işlenebilmesi daha doğrusu uygun ortamlara transfer edilebilmesi, iki onun Türkiye'nin birçok yerinde depolanabilmesi, üç depolardan tüketim alanlarına soğuk zincirle, tırlarla yani nakliyesinin teşvik eder hale geldik. Lisanslı depoculuğu yatırım teşvik sisteminin içerisine alıp ve bunu da destekler ve teşvikler hale geldik. Onun için bu ana tedbirleri konuşmak lazım. Ramazan'da tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili şuanda gereğini yapacak durumdayız ve haldeyiz" diye belirtti.

(Medeni Topaloğlu/İHA)