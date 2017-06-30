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Bakan Zeybekci'den et fiyatlarına ilişkin açıklama
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Bakan Zeybekci'den et fiyatlarına ilişkin açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin temmuzdan itibaren görüleceğini söyledi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Zeybekçi, 'Canlı hayvan, Karkas et ve hububat' ürünlerinin gümrük vergisi oranlarında yapılan indirim ile ilgili "Bakanlık olarak, özel sektöre ithalat izini vermemiz söz konusu değil. Zaten izine tabi değil. Bazı tarım ürünlerinde et, tavuk gibi bazı ürünlerinde Gıda ve Tarım Bakanlığımızca özel izine tabi. Bazı hassasiyetlerimiz var" dedi.
Et ithalatında fiyat oluşumunda sağlıksız bir yapı olduğunu belirten Zeybekci, "Fiyat oynaklığında dünyada ikinciyiz. Yeni uygulama ile içerideki fiyatları koruyarak üstteki tavanı 1050 liraya indirdik. Spekülatörün oynayacağı alanı daralttık. Gıda komitemiz var. Sarı alarm noktasına gelen ürünler var, et de bunlardan biri. Et fiyatlarındaki artış üreticiye gidiyor mu, hayır. Etin enflasyon sepetindeki payı yüzde 1,9. Bizim hemen arkamızda Yunanistan ve Portekiz geliyor. Portekiz yüzde 1,09. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Fiyattaki en ufak bir oynama da enflasyona yol açıyor. Biz bu tedbirleri aldık da hemen etkileşim oldu mu hayır. Şu andaki uygulamayı zamanlama olarak da uygun görüyorum" şeklinde konuştu.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, et ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi sonrası fiyat düşüşlerinin Temmuz'dan itibaren görüleceğini söyledi.
Bakan Zeybekci, "Buğday şu anda yurt içinde 990 TL, ithalat yapılacak olursa 1100 TL. Spekülatör girip de fiyatı yukarı çekmeye başladığı anda otomatik olarak devreye girecek bir sistem bu. Belki ithalat ihtiyacı hiç duyulmayacak. Belki bunlar kullanılmadan duracak" ifadelerini kullandı.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracat rakamları ile ilgili, "Haziran'da Ramazan Bayramı tatili vardı. Yüzde 2-4 bandında bir artış olabilir. Temmuz'da yüzde 15'in üzerinde artış bekliyoruz. Yıl sonunda 153,3 milyar dolarlık hedefi fazlasıyla geçmek istiyoruz. Bu yıl tarihi zirveye ulaşmak istiyoruz" dedi.
Katar'a yönelik ambargoyla ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin Katar'a 160 uçakla yardım gönderdiğini söyledi.

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