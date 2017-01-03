03.01.2017 13:11 Bakan Zeybekci'den 2016 yılı ekonomik değerlendirmesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının 2016 yılına göre ekonomi açısından daha dengeli bir yıl olacağını kaydederek, '2016 yılı ihracatımız beklentilerimiz seviyesinde ve 2015 yılına oranla dengede kapandı. Bu küçük bir düşme yüzde 0.8 seviyesinde bir düşme ile kapandı. İthalatımız ise yüzde 4.2 seviyesinde bir düşme yaşadı. 200 milyar doların altına düştü. 2016 yılı itibari ile toplam dış ticaret hacmimiz 341.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığımız yüzde 11.7 geriledi. İhracatın, ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71.8'e yükseldi' dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 yılının 2016 yılına göre ekonomi açısından daha dengeli bir yıl olacağını kaydederek, "2016 yılı ihracatımız beklentilerimiz seviyesinde ve 2015 yılına oranla dengede kapandı. Bu küçük bir düşme yüzde 0.8 seviyesinde bir düşme ile kapandı. İthalatımız ise yüzde 4.2 seviyesinde bir düşme yaşadı. 200 milyar doların altına düştü. 2016 yılı itibari ile toplam dış ticaret hacmimiz 341.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığımız yüzde 11.7 geriledi. İhracatın, ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71.8'e yükseldi" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda 2016 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Türkiye bugün buradaysa ekonomimizin zaferini konuşuyorsak buna 15 Temmuz gecesi halkına inanarak, onları sokaklara çağıran Cumhurbaşkanımız ve onun çağrısına cevap veren milletimizin kutsal şehitlerine borçluyuz. 15 Temmuz'da tüm dünya gördü ki bu millet isterse her şeyi yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz sonrası Türkiye ekonomisinin çok kısa süre içerisinde normal işleyiş düzenine girdiğini belirten Bakan Zeybekci, "Ekonomimiz akla hayale gelmeyecek hain girişimler sonucu inanılmaz bir stres testinden geçti. Bunu da başarı ile atlattı" diye konuştu.



"Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi unsurlara rağmen makro ekonomik göstergelerdeki yukarı yönlü ivmesini sürdürdü"



Bakan Zeybekci, 2017 yılının 2016 yılına göre ekonomi açısından daha dengeli bir yıl olacağını kaydederek, "Uluslararası kuruluşlarında beklentileri bu yönde. Küresel ekonomideki zayıf büyüme performansı küresel ticareti de negatif etkilemeye devam ediyor. 2015 yılında kıymet bazında yüzde 13 buçuk gibi sert bir gerileme kaydeden toplam ihracat, 2016 yılının ilk 10 ayında dünyada yüzde 4 seviyesinde bir gerileme yaşadığını görüyoruz. 2009 yılının son çeyreğinde 2016 yılının üçüncü çeyreğine kadar olan dönemde kesintisiz büyüyen Türkiye ekonomisi küresel durgunluk çevre ülkelerdeki siyasi gelişmeler ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi unsurlara rağmen makro ekonomik göstergelerdeki yukarı yönlü ivmesini sürdürdü" şeklinde konuştu.



Türkiye ekonomisinin cari açıkla mücadelede de önemli bir yol kat ettiğini dile getiren Bakan Zeybekci, 2015'te yüzde 26.1 cari açığın daraldığını, 2016 Ocak-Ekim ayı döneminde cari açıkta yüzde 6'lık bir artış gerçekleştiğini dile getirdi. Zeybekci, bu oranın daha pozitif bir yöne yaklaşacağını sözlerine ekledi.



"2016 yılı ihracatımız beklentilerimiz seviyesinde ve 2015 yılına oranla dengede kapandı"



2016 yılı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:



"2016 yılı ihracatımız beklentilerimiz seviyesinde ve 2015 yılına oranla dengede kapandı. Bu küçük bir düşme yüzde 0.8 seviyesinde bir düşme ile kapandı. İthalatımız ise yüzde 4.2 seviyesinde bir düşme yaşadı. 200 milyar doların altına düştü. 2016 yılı itibari ile toplam dış ticaret hacmimiz 341.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret açığımız yüzde 11.7 geriledi. İhracatın, ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71.8'e yükseldi."



Bakan Zeybekci, dış ticareti sektörler üzerinde değerlendirdi. Zeybekci, ilk sırada otomotiv sanayisinin, ikinci sırada hazır giyim ve konfeksiyon, üçüncü sırada ise kimyevi maddeler ve mamullerinin bulunduğu toplamda 26 sektörün 11'inde ihracat artışı yaşandığını kaydetti.



Dış ticareti ülke grupları içinde ele alan Zeybekci, ihracatın yüzde 48.1'inin AB'ye gerçekleştirildiğini kaydetti. Zeybekci, "Yıllık bazla baktığımız zaman yüzde 7'lik bir artış bizleri sevindiren ve genel itibari ile ihracatımızın 2017 yılında da aynı yönde bir hareket içinde olacağını da gösteriyor" dedi.



"(Tercihli Ticaret Anlaşması) İran ile bu 256 ürünü 400'e çıkarma yönünde bir mutabakatımız var"



Bakan Zeybekci, İran'la yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekerek, "1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren 'Tercihli Ticaret Anlaşma'mızın dahilinde olan 265 ürünlük listede 2016 yılında yüzde 40'ın üzerinde bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Tarihimizde ilk defa İran ile ticaretimizde artı verdik. Şimdi yaptığımız görüşmelerde de İran ile bu 256 ürünü 400'e çıkarma yönünde bir mutabakatımız var" ifadelerini kullandı.

