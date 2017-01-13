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Bakan Yılmaz yeni müfredatın taslağını açıkladı
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Bakan Yılmaz yeni müfredatın taslağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın taslağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın taslağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Bakanlığın Başöğretmen Salonunda Güncellenen Öğretim Programlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarının bir sonucu olarak taslak programlarını askıya çıkardıklarını belirten Yılmaz, "Bu programları bu aşamaya getirene kadar çok çalıştık. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Hazırlanan program birer taslak. Nihai metinler değil. Kamuoyunun, paydaşlarımızın katkılarını alacağız. Ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımıza öğretmenlerimiz bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürüteceklerdir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz 1.,5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Bu sene, gelecek sene ve hatta ondan sonraki takip eden sene de hiçbir öğrencimiz bu değişen müfredattan dolayı TEOG, YGS ve LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir" diye konuştu.

"10 ŞUBAT 2017 CUMA GÜNÜNE KADAR HERKESTEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ BEKLİYORUZ"
"Program geliştirme süreci öncelikle 'neye ihtiyacımız var' ı tespit etmek için eğitim ihtiyaç analizi ile başlanmıştır" diyen Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:
"Programa hazırlanacak dersin alan uzmanları ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarından uzmanlarca eğitim ihtiyaç analizinden elde edilen veriler kullanılarak bu alanın gerekleri de gözetilerek program geliştirilmiştir. Bu taslak programlar kamuoyunun katkılarına açılmaktadır, görüşlerine sunulmaktadır. Program geliştirme sürecini bu aşamasında askıya çıkarıyoruz, hedefimiz ortak aklı bulmak. Herkes bir şeyler söyler, işte bu süreç söylenmenin sona ermesini, onun yerine bu programlarla, ders kitapları ile veya ders konuları ile ilgili her ne söylemek istiyorsa şimdi söylesin, ne şikayeti varsa, neyin nasıl olmasını gerektiriyorsa işte bu askıya çıkma süreci içerisinde bizlere bildirmesini istiyoruz. Bugün 13 Ocak 2017, bugünden itibaren 1 ay süreyle 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar herkesten, öğretmenlerimiz, velilerimiz, eğitim konusunda sözüm, görüşüm var diyen veya bu taslakları inceleyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Taslak programlara www.mufredat.meb.gov.tr adresimizden ulaşılabilecek, buradan katkılar da sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazı ile bunları ileteceğiz, onlar da gerek bu site üzerinden gerekse de e-mail ile bize katkılarını sunabileceklerdir."

"172 SINIF DÜZEYİ İÇİN 53 FARKLI DERSİN TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI HAZIRLANMIŞTIR"
Bakan Yılmaz, halkı hiçbir kısıtlama ve yönlendirme olmaksızın görüşlerini paylaşmaya davet ettiğini belirterek, "İletilen katkıları uzmanlar değerlendirip, taslak programa son halini vereceklerdir. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra süreç, programların onaylanması süreci olacaktır. Onaylandıktan sonra da 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılacak, eğitim materyallerinin hazırlanması ile birlikte bu süreç sona ermiş olacaktır. Eğitimde demokratikleşme deniyor işte eğitimde demokratikleşme budur, eğitimde çok görüşlülükse işte eğitimde çok görüşlülük yine budur. Tanımlama hakkına ters düşen ibareler, metinler, bölümler varsa bizlere iletirlerse bunlar ortadan çıkacaklardır. Bu askıya çıkarılan programlar içerisinde 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Bunların arasında hayat bilgisi, matematik, Türkçe, bilişim teknolojileri, insan hakları ve yurttaşlık, felsefe, tarih, biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, müzik, Türk kültür ve medeniyet tarihi var. Toplam 85 düzeyinde 19 farklı dersin öğretim programı ilköğretim için, 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı ise ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bunlardan ilk ve ortaöğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ise önümüzdeki dönemde kısa bir süre sonra onlar da askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki seçmeli derslerin öğretim programlarını geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu programa binin üzerinde arkadaşımız katıldı onlara emekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"Genel Müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları, akademisyenlerden oluşan komisyon bu taslak aşamaya getirdi" ifadelerini kaydeden Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu şekilde programların geliştirilmesi için bakanlığımız yetkilileri ile birlikte öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve ülke genelindeki uzmanlar girdi sağladı. Hazırlanan programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelendi ve askı sürecine çıkma aşamasına getirildi. Askı süreci sonrasında da paydaşlardan alınacak geri bildirimler yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirilecek ve öğretim programlarına son hali verilerek onaylanacaktır."
(Pelin Üzek - Goncagül Özcan / İHA)
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