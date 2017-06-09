Bakan Yılmaz, UNICEF heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Afshan Khan ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'yi makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Afshan Khan ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'yi makamında kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, geçici koruma altında bulunan Suriyeli öğrencilere yönelik verilen eğitim hizmetleri olmak üzere UNICEF ve Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliği konularını görüşmek üzere UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Afshan Khan ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'yi makamında kabul etti.

Bakan Yılmaz, görüşmede amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu belirterek, "Ne kadar iyi eğitim verirsek topluma o kadar hizmet etmiş oluruz. Hiç kimsenin etnik kimliğine, inancına, konumuna veya vatandaşlık durumuna bakmadan bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriyeli çocuklar başta olmak üzere bütün mülteci çocuklara verdiği destekten dolayı UNICEF heyetine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Yılmaz, "Bakanlığımızla yürütülen ortak projelerden dolayı da UNICEF'e teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı anlayışla bu doğrultuda hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

UNICEF Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Khan ise, Türkiye'nin Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişimi konusunda gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, Türk milleti adına Bakan Yılmaz'a teşekkür etti.

