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Bakan Yılmaz: Türkiye'ye bundan sonra uzlaşma gelecek
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Bakan Yılmaz: Türkiye'ye bundan sonra uzlaşma gelecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Türkiye'ye bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'ye bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek" dedi.
Bakan Yılmaz, 16 Nisan referandumu sonrası teşekkür etmek amacıyla AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen programda teşkilat mensuplarıyla buluştu. Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ilçe belediye başkanları katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz referandumda Sivas'tan çıkan yüzde 71.3 'evet' oyunun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Bundan sonra daha çok hayırlı işlerin yapılacağını söyleyen Yılmaz, "Şunu çok net söyledik. Bu halk oylamasında 'evet' çıkması 'hayır' diyenlerin de hayrına olmuştur. Niçin? İki kutupta olan insanları bir araya getirdi. 'Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğiz' dedik. Bakın Kılıçdaroğlu ile Temel Karamollaoğlu görüştü. Önce görüştü ama bir de halk oylamasında sonra görüştü 'istişaremiz devam edecek' diyorlar. Bizim de istediğimiz buydu zaten. Farklı yerlerdeymiş gibi gözükenlerin farklı yerde durmasına gerek yok. Gel oradan milletin huzuruna birlikte çık, ne söyleyeceksen söyle halkın gözü terazidir en doğru notu halk verir. Dolayısıyla bu sistem ülkemiz için hayırlı oldu. Bundan dolayı Sivas'ta üzerine düşeni yaptı. Daha iyisi olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Niçin bu sonucu aldık. Bu halk oylamasında 'hayır' diyenler Sayın Devlet Bahçeli'nin -Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık sistemiyle ilgili ne teklifi varsa getirsin- diye 11 Ekim 2016'da bir çağrıda bulundu. 'Hayır' kampanyasını Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlattılar. Halk oylamasına kadar 200 gün geçti. Erken kalkan yol alır derler ya onlar 200 günden fazla hayır kampanyası arkasında yürüdüler. Biz 25 Şubat'ta Sayın Başbakanımızın AK Parti Evet Tanıtım Toplantısı'yla başladık. Yani biz başladığımızda onlar bizim 150 gün önümüzdeydi. Dolayısıyla birçok konuda insanımızın kafası ön yargılar ile dolduruldu" dedi.
Herkesin evlatlarına iyi bir miras bırakmak isteyeceğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'yi istikrarlı hükümetlere kavuşturmasıdır, Türkiye'yi istikrarlı hükümetler dönemiyle buluşturmuş olmasıdır. Türkiye'ye bundan sonra istikrar gelecek. Türkiye'ye bundan sonra uzlaşma gelecek. Türkiye bundan sonra birlik ve beraberlik doğrultusunda daha çok ilerleyecek. İşte bunu sağlayan AK Parti kadrolarıdır" şeklinde konuştu.
Programın ardından Bakan Yılmaz, TFF 1.Lig'de oynanacak Adana Demirspor-Sivasspor maçını izlemek üzere kentten ayrılarak karayolu ile Adana'ya hareket etti.
(Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz / İHA)

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