Bakan Yılmaz, Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ' Suriyeli öğrenci sayısı 169 bin 10 olup, geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 294 bin 112'dir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ' Suriyeli öğrenci sayısı 169 bin 10 olup, geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 294 bin 112'dir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularına cevap verdi. Yılmaz, 2015 yılı öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan aday sayısı hakkındaki soruyu cevaplayarak, '2015 yılı öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan aday sayısı 157 bin 545 olup, Bakanlığımıza tahsis edilen 37 bin kadronun 105 alana dağıtımıyla ilgili yapılmıştır. 2015 Eylül döneminde öğretmen atamasına en çok 4 bin189 kontenjanla sınıf öğretmenliğine atama yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı Milli Eğitim Kurumları'nda 10 Aralık 2015 tarihi itibariyle net öğretmen ihtiyacı 91 bin 880'dir. Bakanlığıma bağlı resmi eğitim kurumlarına özel eğitim alanında son 3 yılda atanan öğretmen sayısı toplam 2 bin 884'tür. 2017 yılında Nisan ayında yapılan ek atamada en düşük 66 puanla Yaşayan Diller ve Lehçeler Kurmançi alanına öğretmen ataması yapılmıştır. Bakanlığımızca 2015 yılında sözleşmeli öğretmen istihdamı yapılmamıştır' ifadelerini kullandı.

Okul yöneticilerine ilişkin soruya Yılmaz, 'Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirme iş ve işlemleri Mili Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Kurumları Yöneticileri'nin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre Valiliklerce gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında 7 Aralık 2016 tarihi itibariyle yargılama giderleri ve avukatlık ücreti kapsamında 102 bin 836 lira ödeme yapılmıştır. Bakanlığımıza bağlı okul kurum yöneticilerince 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle açılan dava sayısı 6 bin 449, yürütmeyi durdurma ve iptal kararı sayısı 2 bin337, sadece iptal kararı sayısı 3 bin 134, sadece yürütmeyi durdurma kararı sayısı 745, ret kararı sayısı 730'dur' şeklinde konuştu.

Ücretli öğretmen konusuna ilişkin soruya Yılmaz, 'Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerle karşılanamadığı eğitim kurumlarında eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülebilmesi için valiliklerce ilgili mevzuatı çerçevesinde ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bakanlığımız, MEBBİS veri tabanından alınan bilgilere göre resmî eğitim kurumlarında ülke genelinde 45 bin 552 ücretli öğretmen görev yapmaktadır, öğretmen aday sayısı ise 436 bin 291'dir' diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki eğitime ilişkin soru üzerine Yılmaz, 'Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren tarım alanı ve alana bağlı dal programı uygulayan okullarımızın sayılarının artırılmasına ilişkin çalışmalar illerde sektörün ihtiyaç duyduğu alan ve dallar il istihdam ve mesleki eğitim kurumlarında belirlenerek valilik teklifi olarak Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne iletilmektedir, uygun görülen alan ve dallar açılmaktadır. Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile KOSGEB arasında imzalanan 14 Haziran 2016 tarihli Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Protokolü'yle 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim okullarında girişimciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan gençlere öncelikle kendi alanlarında iş kurmak istemeleri hâlinde hibe olarak 50 bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin liraya kadar KOSGEB yeni girişimcilik desteği verilmektedir' ifadelerini kullandı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik soruya Yılmaz, 'Eğitim çağında olup özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik olarak kaynaştırma uygulamaları yoluyla özel eğitim sınıflarında, özel eğitim okullarında, ev ve hastane sınıflarında hizmet sunulmaktadır. Tüm öğrencilerin eğitim hizmetine erişimlerini sağlamak ve toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak üzere fırsatlar artırılmakta, öğrenme ortamlarını iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim yılı 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde özel eğitim -resmî ve özel dâhil olmak üzere- okullarında ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinde 45 bin 590 öğrenci, ilkokul ve ortaokulda özel eğitim sınıflarında 40 bin 887 öğrenci, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lisede kaynaştırma eğitimi alan 219 bin 728 öğrenci olmak üzere toplam 306 bin 205 engelli öğrenci eğitim öğretim görmektedir' şeklinde konuştu.

Yılmaz, Suriyeli öğrenci sayısına ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

'Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrenci sayısı 169 bin 10 olup, geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli öğrenci sayısı 294 bin 112'dir. Bu öğrencilere yönelik yapılan çalışmalarda geçici eğitim merkezlerine kendi dil ve müfredatında eğitim öğretim çalışmaları yürütülürken, geçici eğitim merkezlerinde on beş saat Türkçe dersi eklenmiş olup, öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini sağlamak üzere yeni çizelge oluşturulmuştur. Bu kapsamda Suriyeli öğrenciler Türkçe ve akademik temelli dersler alarak Bakanlığımız okullarına kademeli olarak aktarılacaktır. Suriyeli öğrenciler Türk eğitim sistemi ve müfredatına tabi olmakla birlikte kendi dil ve kültürlerini unutmamalarına yönelik Arap dili ve kültürü üzerine ilave dersler alacaklardır. Yabancılara Türkçe öğretecek olan eğitim personeli, Suriyeli öğrencilere dağıtılan ve Yunus Emre Enstitüsünden satın alınan 490 bin Türkçe Öğretim Seti'ni kullanmaktadır. Türkiye'de verilen eğitimin belgelendirilmesi amacıyla Bakanlığımız, 2015 ve 2016 yılı Haziran ayında yabancı öğrenciler için lise yeterlilik ve denklik sınavı düzenlenmiştir. Yapılan denklik sınavına 6 bin 530 öğrenci girmiş olup yaklaşık yüzde 58'i başarılı olmuştur. Türk üniversitelerinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında toplam 9 bin 689, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise toplam 13 bin 663 Suriyeli öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu yıl itibarıyla bin 400 Suriyeli öğrenciye burs vermekte olup bunların 777'si bu yıl üniversiteyi kazanan Suriyelilerden oluşmaktadır.'

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)