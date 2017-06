Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler ile iftarda buluştu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında buluştu.

Bakan Yılmaz memleketi Sivas'ta Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Burada konuşan Yılmaz Ramazan'ın birlik ve beraber ayı olduğunu ifade ederek düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bugün bu topraklarda başımız dik alnımız açık ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak ve bugün burada da bu konuşmayı yapabiliyorsak inanın bunlar bir insanın ömründe yapabileceği en büyük fedakarlık olan kendi canını bu vatan için veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Anca şunu biliyorum 'bu vatanda keşke bende şehit olsaydım, keşke bende gazi olsaydım' diyenler var. Bu diyenler olduğu sürece ilelebet, ebediyen bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayacağız. Bilin ki bu ülkenin de bu milletinde en büyük gücü işte bu duygunun bu insanlarımızda olmasıdır. Allah devletimizi ve birliğimizi daim eylesin. Devletimize ve milletimize zeval vermesin. Türkiye şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri daha da güçlendirerek yoluna devam ediyor. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri daha da güçlendirmek bizim asli sorumluluğumuzdur. Şehitler bu ülkenin birliği ve beraberliği için can verdi. Bu ülkenin birliğini beraberliğini güçlendirmek lazım. Bu ülkenin yoksulluğunu, fakirliğini, cehaletini yenmek lazım işte bizimde yaptığımız budur."

(Aydemir Kadıoğlu - Onur Erden- Uğur Yiğit / İHA)