Bakan Yılmaz: İslam'ın evrensel mesajlarını...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'İslam'ın evrensel mesajlarını, barışı, özgürlüğü, adaleti mutlaka her ortamda dile getirmemiz lazım. Bundan usanmamamız lazım, yorgunluğa, ümitsizliğe düşmememiz lazım' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İslam'ın evrensel mesajlarını, barışı, özgürlüğü, adaleti mutlaka her ortamda dile getirmemiz lazım. Bundan usanmamamız lazım, yorgunluğa, ümitsizliğe düşmememiz lazım" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, binlerce Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın kalbiyle ve yüreğiyle konuşan bir şehir olduğunu vurguladı. Vali Tuna, "Hz. İbrahim bu şehirde kızgın ateşte yanmadı. Köklü tarihi ile İslam'ın evrensel mesajının hayat bulduğu, peygamberlerin, evliyaların ayak izleriyle şereflendirdiği bu mübarek beldede, bu zirveyi gerçekleştirmek bizim için bir onur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şanlıurfa Valiliğinin iş birliğinde farklı ülkelerden 50'yi aşkın devlet adamı, düşünür, yazar ve akademisyenin katılımıyla özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk milletinin büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Yılmaz, bu sınavdan yüz akıyla çıkabilmenin yolu mazlumlara sahip çıkmak olduğunu söyledi. Yılmaz, organizasyonun yerinin ve zamanlamasının isabetli olduğunu belirterek, İslam coğrafyasının önemli kentlerinin başında Şanlıurfa'nın geldiğini ifade etti. Bakan Yılmaz, "Gecenin en karanlık olduğu vakitte umut vardır. Muhakkak sıkıntılar olacaktır, sorunsuz hayat mümkün değildir. İnanıyoruz ki Allah bu ümmet için bu coğrafyanın insanları için bir sınav vadetmiştir. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. İşte bu sınavdan yüz akıyla geçebilmenin yolu mazlumların yanında olmak kimsesizlerin yanında olmak birlik ve dayanışmamızı artırmaktır. Birlik ve dayanışmamızı ne kadar artırırsak o kadar başarılı olma ihtimalimiz artacaktır" şeklinde konuştu.



"BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, ADALETİ MUTLAKA HER ORTAMDA DİLE GETİRMEMİZ LAZIM"

Yılmaz açıklamasının devamında, sorunların ancak birlik ve beraberlik soncu aşılacağını söyleyerek, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanıyoruz ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah her şeye kadirdir, sabretmek lazım, inşallah sabırlı olursak güzel günler bizi bekliyor. Bir araya gelmemiz lazım. İslam'ın evrensel mesajlarını, barışı, özgürlüğü, adaleti mutlaka her ortamda dile getirmemiz lazım. Bundan usanmamamız lazım, yorgunluğa, ümitsizliğe düşmememiz lazım" dedi.

Urfa Hz. İbrahim'in bu topraklara yadigarıdır diyerek Şanlıurfa'nın önemli bir kent olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise yaptığı açıklamada, "Bütün peygamberler barışın, özgürlüğün, hürriyetin peygamberleridir. Barış, adalet ve özgürlüğü bu sempozyumda ele almak İslam'ın kendisini konuşmak demektir. Bu zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Müftüsü İhsan Açık, Şanlıurfa il ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra farklı ülkelerden 50'yi aşkın devlet adamı, düşünür, yazar ve akademisyen katıldı.

(Bekir Basmacı / İHA)