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Bakan Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız
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Bakan Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'İkili eğitimi kaldıracağız, daha iyi eğitim verme adına okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız ve evlatlarımıza da bir dili daha iyi bir şekilde kullanabilme becerisini kazandıracağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitimi kaldıracağız, daha iyi eğitim verme adına okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız ve evlatlarımıza da bir dili daha iyi bir şekilde kullanabilme becerisini kazandıracağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin 1'inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı.
Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında, "Bu millet en zor dönemde bile, İstiklal Savaşı en zor dönem, orduları dağıtılmış, yedi düvel her taraftan üstüne çullanmış, herkes bir şey kapma derdinde, önünüze Sevr konmuş, Anadolu Ankara'nın çevresinde bir yer planlanmış ama bu verileni kabul etmemiş bir milletin torunları olarak hiç şüpheniz olmasın geleceğimiz geçmişimizden çok daha parlak, çok daha şanlı olacaktır. Bunu söylerken sadece hamaset olsun, kahramanlık olsun diye de söylemiyorum. 15 Temmuz'u gören bu milletin en zor dönemlerinde elinde silah olmadığı halde pek ala diğerlerinin yani bu ülkenin hakkını hukukunu gasp edenlerin tankına, topuna, silahına, helikopterine karşı elleriyle, bilekleriyle, yürekleriyle, cesaretleriyle nasıl karşı koyduysa hiç şüpheniz olmasın ki gerek Türk milletinin, Türkiye'nin de gelecekte önüne çıkarılacak her türlü engelleri aşma konusunda iradesi, kararlılığı, yeteneği, becerisi vardır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMİ İYİ VERİRSENİZ SAĞLIKTA İYİ BİR YERE GELİRSİNİZ, EĞİTİMİ İYİ VERİRSENİZ GÜVENLİK AÇIĞINI KAPATIRSINIZ"
"Bugün 18 milyona yakın öğrencimiz karne alıyor" diyen Bakan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlar içinde 500-525 öğrencimiz olan Ankara Fen Lisesi de var. Hem öğrencilerimizi tebrik ediyorum hem öğrencilerimize destek olan, onlara yol açan, yol gösteren, eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Eğitim, ekmek, su gibi toplumun ihtiyacı hep onu söylüyoruz. Eğitime önem veren her şeye önem vermiştir, eğitimi ihmal eden de her şeyi ihmal etmiş demektir. Hükümetler için bir konuya önem verip vermediğiniz o konuya ne kadar bütçe ayırdığınızla alakalı. Eğer bu milletten toplamış olduğunuz verginin, bütçenin en büyük bölümünü eğitime ayırıyorsanız o halde eğitim sizin için sağlıktan da önemli güvenlikten de önemli. Çünkü eğitimi iyi verirseniz sağlıkta iyi bir yere gelirsiniz, eğitimi iyi verirseniz güvenlik açığını kapatırsınız dolayısıyla her şeyin başı eğitim. 2002 yılındaki eğitime ayrılan bütçeye bir bakın bir de şimdikine bakın. Eskiden bütçenin yüzde 10'u veya altındaydı şimdi yüzde 20. Rakam önemli değil ama oranlar en azından mevcut pastadan ne kadar pay aldığınızı gösterir, şu anda Türkiye'nin merkezi yönetimi bütçesinden en büyük payı eğitime ayırıyoruz."

"YÜZDE 100 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞINDA OLAN EVLATLARIMIZIN HEPSİNİ EĞİTİM ŞEMSİYEMİZ ALTINA ALACAĞIZ"
Muhakkak eksikleri olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Biraz önce sayın valim söyledi '300'e yakın okula ihtiyacımız var' dedi. 70 bin okul öncesi öğrencimiz var, bunun 40 bine yakını eğitim alıyor demek ki 30 bin civarı yine açık var. Bu açığın olması yine o alanda da okul ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İhtiyacımız şu: Okul öncesi eğitim oranını yüzde 60'a çıkardık ama daha yüzde 40'lık bir açık var onu da tamamlamamız lazım. Hedefimiz var, önümüzdeki dönemde diyoruz ki okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız, bu ne demektir? Yüzde 100 okul öncesi eğitim çağında olan evlatlarımızın hepsini eğitim şemsiyemiz altına alacağız. Bir yabancı dili bilmek lazım, İngilizce olur, Fransızca olur, Almanca, İspanyolca, Arapça olabilir. Arapça'ya biraz daha farklı bakılıyor, Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden herhangi birisi olabilir. Bu dillerden birisini de evlatlarımıza öğretebilirsek dünyaya bakış açısı çok daha geniş olur diye düşünüyoruz. İkili eğitimi kaldıracağız, daha iyi eğitim verme adına okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacağız ve evlatlarımıza da bir dili daha iyi bir şekilde kullanabilme becerisini kazandıracağız. Milli gelirden ayırdığımız pay önemlidir eğitime. Şu anda OECD ülkelerinin oranı yüzde 5.2 ise biz milli gelirden yüzde 6'ya yakın bir payı ayırıyoruz eğitime, kamu artı özel. Genelde bazıları özeli ihmal eder, ikisini üst koyduğumuzda 6'ya yakın bir oran bu OECD ülkelerinden çok daha fazla, geçmişte böyle değildi. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi hiç şüpheniz olmasın, geleceği de bugünden daha iyi olacaktır. Evlatlarımıza eğitimi daha kaliteli vermek için çok şey yaptık, yaptıklarımızın arasında bütçeyi ayırdık ama bütçeyi de kullanabilmek lazım. Kullanabilmek için çok daha fazla okul yaptık, çok daha fazla derslik yaptık, eski rakamlarla yeni rakamları kıyaslarsanız bunu görürsünüz" şeklinde konuştu.
Ankara Fen Lisesi öğrencilerine karnelerini dağıtan Bakan Yılmaz, öğrencilere tek tek üniversite tercihlerini sorarak Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını da iletti.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarıyıl tatili bugün başladı. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci kanaat dönemi için ders zili 6 Şubat'ta çalacak.
(Pelin Üzek / İHA)


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