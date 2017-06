Bakan Yılmaz'dan öğretmen ve öğrencilere yıl sonu mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancımızla nitelikli bir eğitim için çabalıyor, önceliğimizi nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olarak belirliyoruz' dedi.

Bakan Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı, yıl sonu mesajında, "2016-2017 eğitim öğretim yılını tamamladığımız bugün, tüm öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor; öğrenci ve öğretmenlerimizin sağlık ve huzur içerisinde bir tatil süreci geçirmelerini diliyorum" ifadesini kullandı.

Eğitimin; insanı değerli kılan, toplumu yücelten ve insanlığa yön veren önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ülkelerin gücü iyi eğitime sahip nitelikli insan gücünden gelir. Gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu inancımızla nitelikli bir eğitim için çabalıyor, önceliğimizi nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi olarak belirliyoruz" dedi.

Öğretmenlere de seslenen Yılmaz, "Ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerimizin yetişmesinde en büyük güç şüphesiz sizlersiniz. Milli kültürümüzü yaşatmanın en temel yolu eğitimdir. Gelecek nesillerimize binlerce yıllık birikimimizi, kültürümüzü, tarihimizi, bizi biz yapan değerlerimizi sizlerin desteği ve öncülüğünde aktarabileceğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle evlatlarımızı yetiştirmek ve ülkemizi çağın ilerisine taşımak için çıktığımız bu yolda tüm azmimiz ve gayretimizle birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz.

Nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyorum. Eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiğiniz tüm gayretiniz için de teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz velilere ise şunları dedi:

"Evlatlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, donanımlı, millî ve manevi değerlerine sahip, sağlam ve güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyor, öğrencilerimizin her birini ayrı bir değer olarak görüyoruz. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi ve nitelikli bir insan olarak yetişmesi de bizim için son derece önemlidir. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karne sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesidir ve başarının değerlendirilmesinde sadece bir araçtır. Unutmayınız ki karneleri öğrencilerimizin değerini, şahsiyetini, erdemlerini ve zekâ seviyelerini belirleyecek bir gösterge değildir. Başarılıyken baş tacı ettiğiniz evlatlarınıza başarılı olamadığı zamanlarda da anlayış göstermeniz ve varsa sorunları çözmeye çalışmanız, onlara her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirecek ve güven duygularını güçlendirecektir.

Çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz güzel zamanlar, onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevginiz onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyerek başarılarını arttıracak ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır."

"Sevgili Öğrencilerimiz, Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz" diyen Yılmaz şunları kaydetti:

"Tatil sürecinde öncelikle dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle dolu dolu zaman geçirmenizi, kişisel ve sosyal gelişiminizi destekleyici faaliyetlerde yer almanızı ve bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Okuduğunuz her bir kitap size yeni bir ufuk açacak, gelişiminize en değerli katkıyı sağlayacaktır. Bilgi çağında okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler olmanız sizlerin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

Bu ülkenin yarınları sizlersiniz. Ülkemizin yarınlarına sizler yön vereceksiniz. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan siz değerli evlatlarımızın donanımlı, dünyayı takip eden, çağımızın tüm yeniliklerine hâkim, yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi bizim için ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyor, iyi tatiller diliyorum."