Bakan Yılmaz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine vurgu yaptı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha çok demokrasiye dayalı bir sistemdir. Daha çok milli iradeye dayalı bir sistemdir. Halktan daha çok destek almayı gerektirir. Geçmişte biz yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik, yüzde 44'le yüzde 49'la yönettik. Bundan sonra hiç kimse yüzde 34 alarak bu ülkeyi yönetemeyecek' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha çok demokrasiye dayalı bir sistemdir. Daha çok milli iradeye dayalı bir sistemdir. Halktan daha çok destek almayı gerektirir. Geçmişte biz yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik, yüzde 44'le yüzde 49'la yönettik. Bundan sonra hiç kimse yüzde 34 alarak bu ülkeyi yönetemeyecek" dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesi ziyaretinin ardından il merkezine gelerek 15 Temmuz şehidi 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yılmaz, ziyaretin ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek bazı fabrikaları ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz daha sonra Sivas Valiliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. İş adamları ile bir araya gelen Bakan Yılmaz,"Önümüzde bir halk oylaması var. Halk oylaması niçin yapılıyor? Türkiye daha iyi olsun daha iyi bir yönetime kavuşsun diye yapılıyor. Gerçekten Türkiye bununla daha iyi bir yönetime kavuşur mu? Daha iyi bir üretime kavuşur mu? Türkiye'de istikrar olur mu? Yabancı yatırımcı gelir mi? Biz bu anayasa değişikliğini bu süreçte geçirdik ve son iki ayda 1 milyar dolara yakın yabancı yatırımcı geldi. Demek ki bu sistemin Türkiye'ye istikrar getireceğini, Türkiye'de yönetimin belli olacağını, Türkiye'yi kimin yöneteceği hakkında bir sıkıntı olmayacağı şeklinde yabancı yatırımcıya güven verdi ki 1 milyar dolara yakın yatırım Türkiye'ye geldi. Ne yapmak lazım. Şimdi bunu artırmak lazım. Bu yatırımı artırmak için Türkiye'de istikrarın süreciğine dair hem yerli yatırımcıyı hem de yabancı yatırımcıyı ikna etmek lazım" dedi.



"ÜLKEYİ YÖNETEBİLMEK İÇİN YÜZDE 50 OY ALMAK GEREKECEK"

Cumhuriyetin, demokrasinin ve Cumhurbaşkanının halk oylamasıyla seçilmesinin önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Onlar kadar önemli olan bir başka kazanım da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha çok demokrasiye dayalı bir sistemdir. Daha çok milli iradeye dayalı bir sistemdir. Halktan daha çok destek almayı gerektirir. Geçmişte biz yüzde 34'le bu ülkeyi yönettik, yüzde 44'le yüzde 49'la yönettik. Bundan sonra hiç kimse yüzde 34 alarak bu ülkeyi yönetemeyecek. Yüzde 46 alarak da, yüzde 49 da alarak yönetemeyecek. Bu ülkeyi yönetebilmek için minimum yüzde 50 oy almak lazım. Bu milletten yüzde 34 alıp bu ülkeyi yönetmek mi daha demokratiktir. Daha demokrasiye uygundur. Daha milli iradeye uygundur. Yoksa yüzde 50 oy alınca mı? Daha demokratik, daha milli iradeye uygun güçlü bir hükümet olur. Hiç şüphesiz ki yüzde 34'lerin, 40'ların olduğu bir yerde yüzde 50 oy alabilmek, halkın desteğini alabilmek muhakkak ki daha demokrasiye uygundur. Başka hiçbir gerekçeye gerek kalmadan daha demokratik bir rejimin yanında yer almak istiyor musun? İşte 16 Nisan'da sandıkta 'evet' vermemiz lazım" diye konuştu.



"UZLAŞMANIN YOLU REFERANDUMDAN GEÇİYOR"

Türkiye'de uzlaşma istediklerini aktaran Yılmaz, "Uzlaşmanın yolu, birlikte yaşamanın yolu inanın ki 16 Nisan'daki referandumdan geçiyor. Niçin? Çünkü hiçbir partinin yüzde 50 oyu yok. Bir başka partiyle uzlaşmaya bir başka partinin değerlerine yakınlaşmaya hatta milletin değerlerini kucaklamaya ihtiyacı var. Biz bu anayasa değişikliğini milletin önüne getirirken Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaştık. Yüzde 50 oy alabilmek içinde mutlaka Cumhurbaşkanı diğer partilerle uzlaşacak, kucağını açacak toplumun 80 milyonunun hepsini kucaklayacak" şeklinde konuştu.