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Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur
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Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükümet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin değil, 80 milyonun sorunudur' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükümet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin değil, 80 milyonun sorunudur" dedi.
Cem Vakfı'nın 21. kuruluş yıldönümü, Hilton Convention Center'de düzenlenen programla kutlandı. Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner, CHP Milletvekilleri ve vakıf üyeleri katıldı.
Gecede konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ülkemizde Aleviler ile ilgili sorunlar sadece Alevileri, Sünniler ile ilgili sorunlarda sadece Sünnileri değil hepimizi ilgilendirmektedir. Bizler bir vücuduz. Bir organdaki sıkıntıya bir diğerinin ilgisiz kalabilmesi mümkün değildir" dedi.
Eğitim müfredatlarına da değinen Yılmaz, "Okullarımızda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin programını, ülkemizin dini ve kültürel yönden sahip olduğu çeşitliliği göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik ve düzenliyoruz. Aleviliği, Sünniliği ve diğer inanç ve kültürleri ana hatlarıyla tanıtıcı konulara yer verdik. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri şüphesiz inanç özgürlüğüdür. Bu konuda hükümet olarak kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz. Alevi kardeşlerimizin sorunlarının olduğunu biliyoruz. Biz hükümet olarak bu sorunları çözmede kararlıyız. Bu sorunları birlikte çözeceğiz. Alevilerin sorunu sadece Alevilerin sorunu değildir. Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur" şeklinde konuştu.
Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için birlik, beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bir insanımızın bir sorunu varsa o sorun sadece o insana ait değildir. Bir vücut gibiyiz. Ayağımıza bir toplu iğne batsa bunun acısını başımızda hissederiz. Bu ülkede hiç kimse inancı, düşüncesi ve yaşam tercihinden dolayı dışlanıp ötekileştirilmeyecektir. Çanakkale'de, Milli Mücadelede, Demokrasinin kesintiye uğratılmak istenildiği dönemlerde bu milletin bütün fertleri olarak nasıl birlikte mücadele ettiysek, bundan sonrada bu ülkede kardeşçe, Aleviler, Sünniler ve diğer inanç mensupları olarak beraber yaşayıp bu ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkartacağız" diye konuştu.
(Murat Solak / İHA)

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