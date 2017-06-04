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Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor
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Bakan Yılmaz açıkladı! Zorunlu eğitim süresi uzuyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okul öncesi eğitimin de zorunlu eğitim kapsamına alınacağını ve böylece zorunlu eğitimin 13 yıla çıkarılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaliteli eğitim için, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız" dedi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bakan Yılmaz, gelecek dönem daha iyi bir eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracaklarını belirterek, "İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım. Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın eğitim süresi yaklaşık 5 yıldı, şimdi 8 yıl. Ama ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten 12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını arttıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor" dedi.

"HAK TEMELLİ EĞİTİM VERECEĞİZ"

Hak temelli eğitim vermek istediklerini, bunun için de değerler eğitiminin çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şuna çok inanarak söylüyorum, maddi yönden de Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah müfredatı da gözden geçiriyoruz. Değerler eğitimini de evlatlarımıza daha fazla vereceğiz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, hak istiyoruz. Kimse kimsenin hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz, ailede de verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamın da vermesi lazım" diye konuştu.

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