10.02.2017 13:56 Bakan yardımcısından promosyon açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, yaklaşık 12 milyon emeklinin yararlanacağı banka promosyonları için bankaların istediği şartları değerlendirerek, 'Bankalar emekliye kredi kartını kullanmak zorunda olduğuna ilişkin bir dayatma yapamaz' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, yaklaşık 12 milyon emeklinin yararlanacağı banka promosyonları için bankaların istediği şartları değerlendirerek, "Bankalar emekliye kredi kartını kullanmak zorunda olduğuna ilişkin bir dayatma yapamaz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Çalışma Hayatınında Milli Seferberlik" programı çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya geldi. Havayoluyla Ordu'ya gelen Bakan Yardımcısı Yeğin, beraberinde SGK Genel Müdür Yardımcısı Savaş Alıç, İŞKUR İstatistik Daire Başkanı Abdüllatif Gökdere ile birlikte Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Balkanlıoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Fatih Görmüş ve valilik birim müdürleri tarafından karşılanan Yeğin'e ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından SGK Ordu İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Yardımcısı Yeğin, emeklilere Mart ayından itibaren ödenmesi beklenen promosyon konusunda bankaların istediği şartların ağır olmadığını söyledi. Promosyon alacak emeklinin bankadan kredi kartı alma, mevduat hesabı açtırma ve iki adet otomatik ödeme talimatı verme zorunluluğunu değerlendiren Yeğin, "Banka emeklinin istifade edebilmesi için imkan tanıyor aslında. Kredi kartını kullanacaksın diye kimse zorlama yapamaz" dedi.

Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, şöyle konuştu:

"Bankalar şöyle bakıyor: Emeklinin de bir harcaması var, pazardan çarşıdan alışveriş yapıyor. Yanında bir kredi kartı olsun belki benim verdiğim kredi kartı ile alışveriş yaparsa ben de onun üzerinden komisyonumu alır paramı kazanır, bir ticari faaliyetimi gerçekleştiririm gözüyle bakarak bir alternatif sunuyor. Kredi kartı kullanmazsan ben sana promosyon vermem diye bir şart yok. Burada bir de iki tane otomatik ödeme talimatı var. Evet, emeklinin su ve elektrik faturasını çocukları da ödüyor olabilir. Onu biz yeniden gözden geçirelim. Ona bakarız ama sonuçta emekli de olsa cep telefonumuz var elektriğimiz var suyumuz var. 4-5 tane faturası var. Bir iki fatura için ödeme talimatı istemek aslında çokta zor olmayabilir. Bir şey veriliyorsa ona karşılık bir adım atılıyorsa onu da çok görmemek lazım."

(Metin Akyürek / İHA)

