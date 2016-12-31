Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bakan Tüfenkci'den, El-Bab gazisine ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bakan Tüfenkci'den, El-Bab gazisine ziyaret

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, El-Bab'ta yaralanan gazi Furkan Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, El-Bab'ta yaralanan gazi Furkan Yıldırım'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir süre önce Suriye'nin El-Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Operasyonunda yaralanan Uzman Çavuş Furkan Yıldırım ilk müdahalesinin ardından memleketi Malatya'ya sevk edildi. Malatya Devlet Hastanesinde tedavisi süren yaralı Uzman Çavuş'u ziyaret eden Bakan Bülent Tüfenkci, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Doktorlardan da tedavi süreci hakkında bilgiler alan Bakan Tüfenkci, gazi Uzman Çavuş'a her zamanın yanında olduklarını ileterek bir süre Yıldırım ile sohbet etti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ordu stadı ihale edildi
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Survivor Taner Taksim'de ortalığı birbirine kattı
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Elektrikler niye kesildi?Enerji Bakanlığı'ndan yeni açıklama
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ordu stadı ihale edildi
Ordu stadı ihale edildi
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Elektrik trafosu bomba gibi patladı
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
AK Parti Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Hüseyin Şahin:
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
Türk Usulü Hollywood uyarlaması 'Hızlı ve tüplü' vizyona giriyor
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'den yeni yıl mesajı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
3 gün karda mahsur kalan çobanlar, kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı
TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı
TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı
Gümüşhanelilerden Başkan Kurt'a ziyaret
Gümüşhanelilerden Başkan Kurt'a ziyaret
Hersek'te nadir kuş türü gözlemlendi
Hersek'te nadir kuş türü gözlemlendi
Kayseri güne karla başladı
Kayseri güne karla başladı
Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı
Nakilli çocuklar yeni yılı kutladı
Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı
Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English