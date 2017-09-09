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Bakan Tüfenkci'den CHP'li Tanrıkulu'na SİHA tepkisi
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Bakan Tüfenkci'den CHP'li Tanrıkulu'na SİHA tepkisi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nın SİHA hakkındaki sözlerine tepki gösterererek, 'Sen bu İHA'lar nereden çıktı diyeceğine orada katledilen bebelere sahip çık, orada çukur siyaseti izleyerek esnafımı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nın SİHA hakkındaki sözlerine tepki gösterererek, "Sen bu İHA'lar nereden çıktı diyeceğine orada katledilen bebelere sahip çık, orada çukur siyaseti izleyerek esnafımı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık" dedi.
AK Parti'nin Hekimhan ve Yazıhan İlçe Kongreleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımı ile gerçekleştirildi. Yazıhan İlçe Kongresinde konuşan Bakan Tüfenkci'nin gündemin de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) hakkında olumsuz açıklama yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu vardı.
Bir yandan ekonominin büyümesi mücadele ederken diğer taraftan da terör örgütleri ile mücadele ettiklerini belirten Tüfeknci, "Biz terör örgütlerinin inlerine girerken birileri bundan rahatsız olabilir. Birileri zaten hep rahatsızdı" dedi.
AK Parti'nin iktidara gelmesinden önce milli savunmada yerlilik oranının yüzde 18 olduğunu ancak bugün bu oranın yüzde 66-68'lere çıktığını dile getiren Tüfenkci, "Biz yerlileşerek, millileşerek dünya ile bu alanda da rekabet edeceğiz. Her alanda olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.
AK Parti'den önce silahsız İHA'ların bile alınamadığını kaydeden Tüfenkci, "Ama Allah'a hamd olsun bu ülkenin çocukları onu da yaptı, hem de silahlısını yaptı. Baktığınız zaman o teröristler kafalarını kaldırdıkları an o bombalar santim oynamadan başlarına düşüyor. O anda teröristleri yok ediyor ama bundan CHP'nin vekili rahatsız oluyor. Diyor ki 'Nereden çıktı bu İHA'lar?' Bu iHA'lar milletin bağrından çıktı, terörle mücadele etmek için çıktı. Sen bu İHA'lar nereden çıktı diyeceğine orada katledilen Muhammet, Abdulkadir, Ahmet bebelere sahip çık. Orada çukur siyaseti izleyerek esnafımı bir ekmeğe muhtaç eden terör örgütlerine karşı çık. Ve nereden çıktı bu çukur siyaseti de, nereden çıktınız de. Bu dağa sırtını dayayanlar nerden çıktı diye hesap sorabileceksen oradan hesap sor. Millete karşı efelenerek, değerlerine karşı gelerek hesap sorulmaz" şeklinde konuştu.
Arakan'da yaşanan insanlık dramına da değinen Bakan Tüfenkci, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Arakan hakkındaki açıklamasını de eleştirerek, "Evet sizin mazlumlarla ilgili gündeminiz yoktur. Suriye ile ilgili gündeminiz de yoktu. Ne zaman kapınıza dayandılar o zaman gündeminize aldınız ve sözünüzü de tutmadınız. Ama çok şükür bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var, 3 milyon Suriyeliyi de misafir eden bir Türkiye var" diye konuştu.
Ülkenin çok önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise "15 Temmuz gibi bir darbe girişimini, işgal girişimini, terör saldırısını yaşadık ve geri püskürttük" dedi.
Bu süreçte terör örgütlerinin de saldırıları ile karşılaştıklarını kaydeden Çalık, "Bu terör örgütlerinin yanlarında olanlara söyleyecek sözlerimiz var. CHP'nin genel başkanı soluğu adalet yürüyüşünde arıyor. Sonda atletle fotoğraf veriyor. CHP'nin genel başkanına söyleyecek çok sözümüz var. Ama biz değil ona cevabı 2019'da milletimiz verecek" ifadelerine yer verdi.
Kongrelerde söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da kongrelerin bir yenilenme süreci olduğuna dikkat çekerek, "Burada bugüne kadar görev yapmış teşkilatlardaki kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Başarmak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla da en yüksek desteği Malatya'dan alacağız" dedi.
Malatya'nın çok önemli bir dönemden de geçtiğini ifade eden Kahtalı, "Allah'a şükür hem bakanımız var hem genel başkan yardımcımız hem de 3 milletvekilimiz var" diye konuştu.
Kahtalı, 2019 yerel seçimlerinden başmak üzere çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirterek tüm gayretlerini sergileyeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından tek liste gidilen seçimlerde Yazıhan İlçe Başkanlığına Veysel Ateş, Hekimhan ilçe Başkanlığına ise Adil Ağcan yeniden seçildiler.
(Selçuk Dönmez / İHA)
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