Bakan Tüfenkci'den bankalara uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek faiz uygulayan ve gününden önce kredi çağıran bankaları uyardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek faiz uygulayan ve gününden önce kredi çağıran bankaları uyardı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TVNET'te Ahmet Rıfat Albuz'un sorularını yanıtladı. Tüfenkci, sicil affıyla ilgili bilgiler verirken, yüksek faiz uygulayan ve gününden önce kredi çağıran bankaları uyardı. Tüfenkci, "'Kendi listeme bakarım' diyen bankalara acımayacağız. Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi. Bakan Tüfenkci, Sicil Affı ile ilgili "Esasında 12,5 milyona yakın kurum ve işletme bundan faydalanacak. Çekini, kredisini, kredi kartını ödeyemeyenler, sonradan ödese dahi 5 sene kara listeye giriyor. Buralarda yazıldığı için de ikinci krediyi alamıyorlardı. Yeni düzenlemeyle çeklerinizi, senetlerinizi, borçlarınızı ödemişseniz veya 6 ay içinde öderseniz sicil banka tarafından dikkate alınmayacak. Size yeni bir beyaz sayfa açılacak. Yeniden kredi kartı, kredi, ticari kredi kullanabileceksiniz. Bankaların uygulamaları çok önemli" ifadelerini kullandı.



"GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Gününden önce kredileri çağırma yapan bankaları 'Gereğini yaparız' diyerek uyaran Tüfenkci, "Resmi Gazete'de çıktıktan sonra da dikkatli şekilde izleyeceğiz. 'Kendi listeme bakarım' diyen bankalara da acımayacağız. Biz insanlarımızın hayatına beyaz sayfayla başlamasını istiyoruz. Biz esnafa yeni krediler vereceğiz. 0 faizli kredileri kullanamadığını görüyoruz bazı esnafların. Özellikle KOBİ ve esnaflar için çok önemli bunlar" dedi. Bankaların faizlerine ilişkin de görüş veren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız tarafından uyarılar yapılıyor. Piyasa şartlarını zorlayan bankalarla ilgili uyarılar yapıyor. Bankanın haksız kazança yol açmaması gerekir. Gününden önce kredileri çağırma gibi, leasing kredilerini günü gelmeden çağırmalarını doğru bulmuyoruz. Bunun için de gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz" diye konuştu.

