Bakan Tüfenkci: 2017 yatırım yılı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının 2016'dan çok daha iyi geçeceğini belirterek, '2017 yatırım yılı olacak' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının 2016'dan çok daha iyi geçeceğini belirterek, "2017 yatırım yılı olacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç'u bakanlıkta kabul etti. Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2017'ye ekonomik anlamda güçlü bir giriş yaptığını söyledi. Tüfenkci, 2016 yılındaki bütün olumsuzluklara rağmen alınan ekonomik tedbirler ve teşvikler ile Türkiye'nin ihracat ve büyüme rakamlarında büyüme trendi içine girdiğinin altını çizdi. Bakan Tüfenci, Türkiye'nin yıl sonu itibari ile rahatlıkla 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacağına vurgu yaparak, "Kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarını revize ettiler. Göreceksiniz son çeyrekte daha da revize edeceklerdir. Büyüme rakamlarını daha da yukarı doğru taşıyacaklar" şeklinde konuştu.



"2017 YATIRIM YILI OLACAK"

İhracatın artırılması ile cari açığın kapatılacağını söyleyen Bakan Tüfenci, "İhracatımızı daha da artırarak cari açığı kapatabiliriz. Yoksa ekonomiyi küçülterek cari açığı kapatamayacağımızı da ifade etmek gerekir. 2017 yılının 2016'dan çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. 2017 yatırım yılı olacak" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç ise bugün ve yarın 6 bakanlığa ziyarette bulunacaklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ziyaret ediyoruz. Yarın ise Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığını ziyaret edeceğiz. Sanayi 4.0 için arkadaşlarımızın bir ziyareti oldu" diye konuştu.

Koç, yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri olduğunu belirterek, "Daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmemiz için hepimizin daha fazla çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci ile gerçekleştirecekleri toplantının ayrıntılarına ilişkin ise Koç, en hızlı, en az maliyetli şekilde Türkiye'nin gümrük sisteminin çalışmasına dair önerileri paylaşacaklarını söyledi.

(Benan Özben - Mustafa Apaydın / İHA)