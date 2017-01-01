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Bakan Soylu, Yüksekova'da telsizden polislerin yeni yıllını kutladı
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Bakan Soylu, Yüksekova'da telsizden polislerin yeni yıllını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde telsiz anonsu ile polislere seslenerek yeni yıllarını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde telsiz anonsu ile polislere seslenerek yeni yıllarını kutladı.

Yılbaşını Hakkari'de geçirmek için bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile birlikte Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek telsiz anonsu ile polislere seslendi. Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu tarafından karşılanan Bakan Soylu ve Vali Toprak burada görevli polislerin yeni yılını kutladılar. Bakan Soylu daha sonra telsizi eline alarak polislere seslendi. Bakan Soylu konuşmasında, "İki ay önce şehit verdiğimiz Durak Jandarma Karakolunda idik. Orada kahraman jandarmalarımızla beraber yeni yıl mesajı ortaya koyduk. Şimdi de kahraman Türk polisine yeni mesaj veriyoruz. Bu milletin her bir ferdi bilesiniz ki ortaya koyduğunuz fedekarlığa minnettardır ve duacıdır. Anneleriniz babalarınız sizin için nasıl dua ediyorsa hangi şartlarda hangi koşullarda bugün görev yaptığınızı bilerek milletimiz size dua ediyor. Sizlerle birlikte ülkemiz güçlüdür, sizlerle birlikte ülkemiz kuvvetlidir, sizlerle birlikte milletimiz huzur ve güven içindedir. 2017 yılı hep birlikte daha huzurlu, daha güvenli ve milletimizin müreffeh güven içerisinde olduğu bir yıl olacaktır. Allah yardımcımız olsun. Allah kem gözlerden ve şer bakışlardan sizi muhafaza eylesin. Her bir taneniz bizim için önemlisin ve kıymetlisiniz. Kendinize dikkat edeceksiniz. Vatandaşımızın huzur ve güvenine de dikkat edeceksiniz buna inanıyorum. Mesai arkadaşlarımın gecenin bu saatinde sabaha kadar milletin huzuru için ayakta durduğunu ve büyük bir emmiyetle ülkemi selamete götürdükleri bilmiyorum. Terörle mücadele ediyorsunuz, asayişle mücadele ediyorsunuz, trafikle mücadele ediyorsunuz ve bütün bunları hem de büyük bir gayretle ve büyük bir anlayışla kahramanlıkla gerçekleştiriyorsunuz. Allah asaletinizi daim etsin, Allah sizinle birlikte olsun ve Allah milletimizin duasını hiçbir saniye sizin üzerinizden eksik etmesin. Öncelikle ailelerinize ayrı ayrı selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Buradan kıymetli Cumurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, kıymetli Başbakanımızın Binali Yıldırım beyin ve hükümetteki bütün arkadaşların selamlarını muhabbetlerini ve 2017 yılı iyi dileklerini sizlere iletiyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah sizleri korusun, Allah hepimizi bu bizden güçlü bekleyen kuvvet bekleyen aziz milletimize mahcup etmesin. Allaha emanet olunuz. Hayırlı seneler diliyorum, sevgili kardeşlerim aziz kahraman arkadaşlarım" diyerek sözlerini tamamladı.
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