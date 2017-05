Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun bedenlere gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu belirterek, 'Bununla kim meşgul oluyorsa benim Bakanınız olarak ricam, ona acımayın. Çünkü o insanlığa acımıyor. Bazen annelerin, bazen amcaların, babaların, teyzelerin, dayıların söyledikleri beni paramparça ediyor. Onun için topyekun bir mücadele gerçekleştiriliyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucunun bedenlere gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Bununla kim meşgul oluyorsa benim Bakanınız olarak ricam, ona acımayın. Çünkü o insanlığa acımıyor. Bazen annelerin, bazen amcaların, babaların, teyzelerin, dayıların söyledikleri beni paramparça ediyor. Onun için topyekun bir mücadele gerçekleştiriliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görev başındaki emniyet personeliyle birlikte iftar yaptı. Mamak Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde gerçekleştirilen iftara Soylu'nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, karakol polisleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soylu, karakol polisleriyle tek tek sohbet etti, dertlerini dinledi. Mahalle sakinleriyle de ilgilenen Soylu, vatandaşların şikayetlerini dinledi.

İftarın ardından polislere ve vatandaşlara konuşma yapan Soylu, Türkiye'nin çok büyük sıkıntılardan geçtiğine vurgu yaparak, "Çünkü biz dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz. Herkesin gözü burada, 'acaba bir huzursuzluk ortaya çıkarabilir miyiz' diye. Bilmenizi isterim ki; biz büyük ve asil bir milletiz. Her bir bireyimizle, her bir parçamızla, her bir inancımızla, her bir düşüncemizle, her bir etnik kökenimizle ve biz bu coğrafyada bugün ayakta duruyorsak bu büyük milletin asaleti sayesindedir. Allah'a hamdolsun; değerlerimize, geleneklerimize, ananelerimize sahip çıktığımız için ayakta duruyoruz. Biz Batı medeniyetleri gibi değiliz. Biz mezarımıza dahi sahip çıkarız. Biz geçmişimize bayramda mezarına ziyaret eden, onunla hem hal eden, ona okuyan, onunla konuşan bir milletiz. Biz başka bir milletiz, bu özelliklerimizi kaybetmeyeceğiz. İşte en önemli vazifelerimizden biri de bu özelliklerimizi kaybetmeye çalışanlara karşı da mücadele etmektir" şeklinde konuştu.



"UYUŞTURUCU ÇOCUKLARIMIZIN ZİHİNLERİNE VE TAZE BEDENLERİNE BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

Uyuşturucuyla mücadeleye verdiği öneme değinen Soylu, uyuşturucuyu bedenlere gerçekleştirilen terör saldırısı olarak tanımladı. Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Uyuşturucu baş belamızdır. Buna karşı göreviniz her ne olursa olsun, uyuşturucu çocuklarımızın zihinlerine ve taze bedenlerine bir terör saldırısıdır. Bununla kim meşgul oluyorsa, benim Bakanınız olarak ricam ona acımayın. Çünkü o insanlığa acımıyor. Gittiğim bazı yerlerde gördüğüm bazı tablolar ciğerimi paramparça ediyor. Bazen annelerin, bazen amcaların, babaların, teyzelerin, dayıların söyledikleri beni paramparça ediyor. Onun için topyekun bir mücadele gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürümüz de burada. Hakikaten Türkiye'nin her noktasında bu mücadele aynı şekilde devam ediyor. Bazen ağabey olacaksınız, bazen bir yaşlıya evlat olacaksınız, bazen kardeş olacaksınız. Eliniz her zaman şefkat eli olacak ama kanunların, kuralların ve geleneklerimizin uygulanmasında da ağabey olacaksınız."

Soylu, konuşmasının ardından mahalleliyle hatıra fotoğrafları çekindi. Ardından karakola geçen Soylu, incelemelerde bulundu.

(Musa Erdoğan - Caner Ünver/İHA)