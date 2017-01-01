Bakan Soylu terör saldırısının olduğu gece kulübünde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Soylu, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'de terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Soylu, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy'deki gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. İçeride yaklaşık yarım saat kalan Soylu, açıklama yapmadan olay yerinden ayrıldı.